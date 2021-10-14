菁英盃︱香港U23僅負南區獲全場掌聲　一改度假心態踢得夠膽

冠忠南區今季前積極增兵，惟球隊開季在菁英盃先後遇上被視為中下游的港會、晉峰跟香港U23，亦只能險勝。

這支地區球隊今日（14日）重陽節面對香港U23，半場已領先3：0，但下半場被以23歲以下球員為主的敵隊連追兩球，差點失分，表現令新加盟中場鞠盈智大感不滿。



南區上半場清風送爽，已遙遙領先3：0。（袁志浩攝）

受颱風圓規吹襲本港影響，旺角場今日草地鬆軟、質素一般，經過兩隊熱身後，場內部份位置已變得凹凸不平，也出現不少草頭。

香港U23上場7球大敗予東方龍獅後，迎來10日內第3戰，受傷的主力黃威依然「無影」，不入大軍名單。球隊上半場大部份時間無論由守轉攻，或開龍門球踢前均告「斷纜」，南區雖已留力，仍清風送爽攻入3球。

香港U23踢出熱血一仗：

+ 8

謝家榮連番撲救，下半場力保不失。（袁志浩攝）

21分鐘，盧斯安奴把握罰球機會，混戰中後腳妙傳史提芬彭利拿近門撞入；9分鐘後杜度接應鞠盈智左路傳中頭槌破門。從傑志加盟的鞠盈智季初猶如「翻生」，完半場前禁區內左腳燙遠柱死角，射破謝家榮十指關。

香港U23換邊後連追兩球，包括陳潤潼的這球單刀，差點讓南區失分。（袁志浩攝）

香港U23連追兩球 南區尾段拖時間

不過換邊後南區「收油」，加上被謝家榮連番撲救，未有進帳。相反，香港U23逐漸搶得主導權，70分鐘陳潤潼單刀破網，加上吳文希補時階段飛身頂入，為球隊追至2：3。

現場722名觀眾此時大多為香港U23打氣，而如夢初醒的南區為守住勝果，一度拖延時間，結果惹來球迷及香港U23球員鼓譟。

尾段有南區球員倒地被指拖延時間，幾乎引發衝突。（袁志浩攝）

鞠盈智不滿：若對強隊，已被追和

最終南區贏3：2，升上第二位，主教練列文滿意球隊全取3分，但認為後備上陣的球員未有做好準備。至於交出1入球1助攻的鞠盈智，罕有地賽後不談個人發揮，「最關心的是球會表現，南區不應該出現這些問題，對住年青球員，應該要有很強大的控制力。」

他直指隊內需要溝通，以確保情況不再出現，「如果今場是對東方、傑志或理文，分分鐘被追和了。」他承認球員大幅領先後有點放鬆，「以為贏硬，下半場可能有少少（輕敵），（踢得）好難睇。」

現場球迷賽後向香港U23球員送上掌聲。（袁志浩攝）

一改「度假」心態 張健峰讚香港U23夠膽

完場後香港U23獲球迷拍掌以示鼓勵，由右閘改踢右翼的陳潤潼表示，入球是意外，落後下沒多想，只是盡力踢。「追回兩球後意志很好，觀眾的叫聲很有幫助，2：3的賽果，對大家及自己都有個交代，也給教練一個繼續用我的理由。」

從流浪外借的他透露，上仗慘吞7蛋，一班球員被教練訓斥是「度假」心態，經調整後今場集中準備，終有回報。主教練張健峰也認同，強調球隊目標非冠軍，而是要「發展（develop）」，球員必須找到適合自己的踢法。

他稱球員下半場夠膽用波組織是轉捩點，「上半場他們想快速進攻，3、4腳波就攻門，但體能未足，只會暴露自己弱點。希望他們建立信心，日後繼續下半場的打法；在比賽初段受壓下仍能這樣做，才算成功。」