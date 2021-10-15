英超｜紐卡素易手未覓得新帥　布魯士保帥印有望創生涯里程碑

沙特阿拉伯國家主權基金公共投資基金為首的財團，入主紐卡素後，「喜鵲」立即飛上枝頭，現任主帥布魯士亦盛傳將被「飛起」，即使聘請新帥的傳聞滿天飛，這名6旬的英格蘭名帥看來在周末聯賽依然保得住帥位。



「喜鵲」飛上枝頭，沙特國家主權基金入主後，紐卡素化身不一樣的超級豪門，「升呢」後大變身可期，陣容及領隊方面變動只是時間的問題。

一朝天子一朝臣，現時領軍的布魯士（Steve Bruce）早已料到被清洗的道理，他直言「一早預咗啦！」。即使如此，布魯士的帥印在國際賽日後依然頂得住，紐卡素宣布他將會出席賽前記者會，確認本周末主場對熱刺繼續領軍。

改朝換代勢在必行 布魯士聞到魷魚香：一早預咗啦

布魯士在球壇打滾多年，面對改變，既來之，則安之。（資料圖片／Getty Images）

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布魯士明顯不是新班主心目中的人選，加上紐卡素在今季聯賽仍未打開勝利之門，換帥只是遲早的事。這名英格蘭名帥保得住帥位，今場領軍意義重大，除了是新班主入主後首戰外，亦是布魯士執教生涯第1000場領軍出戰。不過，紐卡素的目標不變，如今先成就布魯士達到生涯的里程碑，再打爛其飯碗的話，能否說紐卡素新班主有人情味？

布魯士帶領紐卡素今季聯賽未嘗一勝。（資料圖片／Getty Images）

外界盛傳接班人選之一的羅渣士，更表明效忠李斯特城，開口拒絕紐卡素。英國《衛報》透露前多蒙特主帥法夫爾（Lucien Favre）及林柏特也是潛在人選之一。

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