羽毛球｜拉查諾雙重打擊提早回歸賽場　首戰因傷極速退賽

泰國羽毛球「一姐」拉查諾早前遭遇雙重打擊，母親因心臟病離世，父親及後確診新冠肺炎，結果退出蘇迪曼盃和優霸盃。這名26歲的泰國球手提早復出，代表國家隊出戰優霸盃4強，可惜僅戰兩分鐘即傷出，泰國亦以場數0：3不敵中國出局。



拉查諾（Ratchanok Intanon）在東京奧運與中華台北的戴資穎合演經典一仗，最終8強止步。這名泰國名將及後遭遇無比傷痛，其母因冠狀動脈心臟病引發心臟驟停而離世，其父數天後更確診新冠肺炎，拉查諾在雙重打擊下，不得不停下來休息，決定避戰蘇迪曼盃和優霸盃。

泰國一姐拉查諾慘遭雙重悲劇 心碎退出兩大盃賽

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拉查諾在東京奧運面對戴資穎，奮戰至倒地仍落敗，但已感動泰國國民。（Getty Images）

拉查諾與母親感情要好，至親離世，她也需要時間走出陰霾，早前在泰國處理母親的身後事後，收拾心情，重投訓練，並在上周出發赴丹麥，提早復出代表泰國出戰優霸盃。

拉查諾早前處理母親身後事後，隨即重投訓練。（拉查諾Instagram截圖）

泰國在優霸盃殺入4強，與中國隊爭入決賽，拉查諾為國家隊打頭陣，與陳雨菲交手，可惜首局落後至2：5時，拉查諾走向場邊，向球證表示退賽，復出首戰僅兩分鐘便結束。泰國其後的雙打及單打同樣落敗，結果以場數0：3不敵中國，4強止步。

拉查諾復出極速退賽，是否與喪母有關？這名泰國球手賽後直言，開賽時肩膀有點不妥，為免傷勢進一步加劇，故此決定退賽，能否出戰下周的丹麥公開賽依然是未知數。

接連遭遇不幸事件，拉查諾重新出發，在優霸盃4強提早復出。（資料圖片／Getty Images）

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