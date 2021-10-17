奧運劍神張家朗亮相Dior加盟儀式　花劍隊人氣急升分途出動

張家朗在東京奧運男子花劍個人賽歷史性贏得一面金牌，人氣急升的他上月成為Dior Men品牌大使，他在周日（17日）出席加盟儀式，透露與花劍隊隊友崔浩然交流衣着配搭心得。



連續兩天出席公開活動，身高1.93米、擁有模特兒身形的張家朗以一襲黑色暗花毛衣內襯恤衫的型格打扮亮相，他坦言有點不習慣成為大眾焦點，「坦白說，是有少少不習慣這種生活，比賽時都不習慣被注視，不過一開始可能頭十幾分鐘不習慣，慢慢都適應到。」

張家朗獲任為國際時裝品牌Dior Men品牌大使。（盧翊銘攝）

以往較少代言時裝品牌的張家朗，笑言會與花劍隊隊友崔浩然（Nic）交流時裝情報，「很少有品牌找我，但本身同阿Nic都喜歡時裝，都會留意下傾下。」個性較慢熱的家朗續笑說：「他也會教我擺Pose，還叫我不要那麼怕醜。」

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問到擔任時裝品牌模特兒感覺，他開玩笑道：「其實拍攝感覺幾舒服，可能我本身眼細沒甚麼精神，（但）Fashion又不會太介意一定要好精神、眼神很銳利。」

「193劍神」張家朗擁有模特兒身形，奧運奪金後即獲時裝品牌青睞。（盧翊銘攝）

張家朗連日出席公開活動，不少「粉絲」到場支持。（盧翊銘攝）

一度退役的崔浩然今年重投全職訓練，張家朗坦言好友歸隊後「有股好熟悉的感覺」，並認為花劍隊在良性競爭下，實力和心態均會有所提升。

圖輯：張家朗一連出席多項活動

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崔浩然期待歸隊後首國際賽

至於「花美男」崔浩然同日亦偕隊友張小倫、蔡俊彥與「劍后」余翠怡出席體院的公開活動，Nic在歸隊後首度出席劍隊的公開活動，「很開心，我沒有去奧運，但仍參與到這個奧運熱潮。」小倫則表示喜歡這新嘗試，「難得除了訓練、比賽外，可以一齊出席活動向市民分享運動員生活。」

張家朗指常與愛打扮的崔浩然（圖）交流襯衫心得。（葉詩敏攝）

花劍隊預計在明年初重返國際賽場，出戰一連數站巡迴賽事，由於疫情隔離政策，為免隔離時期影響訓練進度，劍隊將有近半年留在海外，惟最終能否成行，仍是未知數。

久別國際賽的崔浩然坦言期待：「歸隊後唯一打過兩個本地賽，差不多3年沒有參加國際賽事，都很期待出國比賽，審視自己水平。」上月在公開劍擊錦標賽封王後，他在本地排名名列第8，大有機會隨隊出戰國際賽。

「大師兄」張小倫透露在外地6個月，站與站之間的訓練場地仍待教練安排，「資源足夠的話，除了主力4名劍手外，我覺得都需要多點青少年劍手出外比賽汲取經驗。」

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張家朗的成長記憶（按圖）