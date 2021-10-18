英超｜熱刺兩將救急扶危　利古朗一眼關七變救人英雄

紐卡素由沙特阿拉伯主權基金入主後，首戰於聖占士公園主場出擊，一眾「鵲迷」當然興奮，卻幾乎發生不幸事件。看台上一名紐卡素球迷突然暈倒，熱刺的利古朗一眼關七，察覺到看台上有事發生，立即通知球證暫停賽事，加上軍醫第一時間處理，最終這名「鵲迷」送院後情況穩定。



「喜鵲」飛上枝頭變身超級豪門，首戰適逢領隊布魯士（Steve Bruce）千場領軍，紐卡素開賽107秒即有好開始，由哥林威爾遜（Callum Wilson）頭槌建功。熱刺及後隨即反撲，尼當比利及哈利卡尼5分鐘內連下兩城反超前，加上孫興慜完半場前建功，即使迪亞比賽末段擺烏龍，仍以3：2擊敗紐卡素。

紐卡素易主後首仗 主場2:3不敵熱刺

紐卡素的新班主當然是座上客之一。（Getty Images）

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戰至上半場末段，聖占士公園東看台的一名男球迷突然暈倒，幸好在場上作賽的利古朗一眼關七，留意在這一幕後隨即通知球證馬連拿，而隊友艾歷迪亞則跑向場邊的紐卡素軍醫，醫療人員拿着心臟除顫器處理突發事件，賽事因此暫停20分鐘才恢復。

紐卡素軍醫隨即趕向場邊處理突發情況。（路透社）

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紐卡素賽後發聲明，表示該名球迷在送院後沒有大礙，確實是不幸中的大幸，「這名球迷經過急救後送院，如今情況穩定，亦可作出回應。」

利古朗今仗除了交出助攻，更加成為救人英雄，這名西班牙守將賽後直言，該名球迷大步檻過，比球隊全取3分更為高興，「球隊贏波固然高興，但我更關注該名球迷的安危，當我聽到他情況穩定時，我也鬆一口氣，可以安心慶祝了。」

利古朗醒目立即通知球證，賽事隨即暫停。（Getty Images）

這名熱刺左閘坦言目擊突發場面，心情難免受影響，「當我看到球迷不斷揮手，然後一名男子便暈倒了，我知道事情有不妥。我通知球證並暫停球賽後，返回更衣室時一直縈繞着這件事。」

布魯士千場領軍心情複雜

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