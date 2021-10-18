渣馬2021｜大會稱無特別限制服飾顏色 歡迎市民圍觀打氣

渣打香港馬拉松因疫情停辦一年後，將於周日（24日）復辦，香港田徑總會今日（18日）與警方及運輸署代表公布疫情下的賽事安排。

作為國安法下首個渣馬，跑手服飾備受關注，賽事籌委會主席高威林表示，只要不影響其餘跑手安全，「顏色沒有限制」。



疫情下復辦的渣馬賽事，有別過往由田總發電郵提供領取號碼布的時間，1.85萬名參賽者需先登記預約，在賽前3日指定時間到銅鑼灣維多利亞公園領取選手包，並按政府就賽事的防疫要求，在賽前72小時內統一在維園作新冠病毒核酸檢測；接受病毒檢測後，需戴上識別手帶至比賽後才可除下。

渣馬賽會今日公布比賽當日情況，港九多區多條道路將會封閉至下午1時許，多條巴士路線及小巴路線都會改道，警方呼籲市民當日盡量乘搭公共交通工具。（盧翊銘攝）

田總在今日的記者會上再三提醒，參賽者需在明日（19日）早上10時開始填寫健康申報表，並在21至23日領取選手包；跑手領取選手包時亦要寄存比賽日所需的更換衣物及行李，比賽當日將不設寄存服務。

以往渣馬均不少跑手在服飾上花心思，奇裝異服亦是賽事看點之一。田總指，大會在比賽開始前會檢查跑手的號碼布、手帶及服裝，賽事籌委會主席高威林稱服裝不能阻礙其他跑手比賽，服裝的顏色及文字均沒有特別限制。

被問到跑手若穿上印有政治標語的服飾，如「香港加油」等時，可會觸犯國安法，高威林隱晦回應：「香港一直加油，只有進步沒有退步，所以香港加油沒問題。」再問「光時」等敏感字眼時，他稱這不是賽會層面的問題。

奇裝異服一直是馬拉松賽事看點之一。（資料圖片；張浩維攝）

此外，田總指一向歡迎觀眾於賽道旁為跑手打氣，今屆亦不例外，惟圍觀的市民需遵守社交距離，因賽道和大會範圍外不會豁免社交限聚令。

根據章程，賽事取消與否主要會因應天氣狀況，並會根據24日凌晨3時為止決定，若3時前懸掛3號或以上風球、紅黑色暴雨警告，便會取消賽事。