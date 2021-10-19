英超｜韋拉領軍回歸阿仙奴主場失望而回　沙卡硬接一招傷出

阿仙奴兩名昔日隊長場邊交手，韋拉帶領水晶宮回歸酋長球場。回饋舊東家？如今各為其主，當然無面畀，水晶宮戰至最後一擊才被追平，韋拉賽後直言球隊痛失兩分。



當年以隊長身份，帶領阿仙奴全季不敗封王的韋拉（Patrick Vieira），今季初次執教英超球隊，並首度作客阿仙奴的酋長球場。這名兵工廠名宿賽前表示，重返阿仙奴主場百感交集，既對舊東家有感情，亦要努力擊敗對手。

兩名阿仙奴隊長開賽前先禮後兵。（路透社）

韋拉領軍的水晶宮，雖然至今只得1場勝仗，但口碑不錯，今仗作客酋長球場，再度顯示球隊的態度。開賽8分鐘，阿仙奴由奧巴美揚門前補射開紀錄，水晶宮在下半場初段搶去湯馬士柏迪的腳下球，賓迪基禁區內一扣一射追平，另一名鋒將艾度亞迪及後妙射建功，73分鐘反超前2：1。

阿仙奴的泰亞尼末段勁射中楣，以為水晶宮大難不死，豈料戰至最後一擊，古亞達撲出賓韋特的射門，卻被拿卡錫迪門前補射得手，補時5分鐘追成2：2平手，力保1分。

拿卡錫迪補時入球 阿仙奴2:2迫和水晶宮

拿卡錫迪補時階段建功，為阿仙奴保住1分。（路透社）

看到拿卡錫迪的入球時，場邊的韋拉雙手拍一拍草地再掩面，難掩失望，今仗已經是水晶宮第5場和波，韋拉賽後直言麾下發揮更佳，「我們表現更好，值得全取3分，他們展示了決心，今場和波對我們的打擊不少。」

韋拉首度回歸阿仙奴主場，由3分變1分，當然失望。（路透社）

沙卡被踢傷出 阿迪達：要畀紅牌

今場另一個爭議點，就是水晶宮中場麥亞瑟（James McArthur）的犯規，他在上半場末段拉弓踢中布卡約沙卡的右腳，這個犯規即引起阿仙奴球員的不滿，差點釀成衝突，球證甸恩向這名水晶宮中場出示黃牌警告，而硬接一招的沙卡半場時因傷被調離場。

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阿迪達賽後表示即使沙卡希望繼續作賽，但他不能繼續，未知道能否在下輪聯賽披甲。對於麥亞瑟的犯規，阿迪達認為是個惡意犯規，「這是一個明顯的紅牌動作，他（麥亞瑟）一心傷害對手，我不明白為何VAR不重新審視這個犯規。」

McArthur deadass just volleyed Saka and var didn’t even check pic.twitter.com/bIj0lSVtrw — MH ⁷💙🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@7Mcfcmax) October 18, 2021

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