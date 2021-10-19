亞協盃︱電視直播理文出戰跨區決賽　主教練：打場轟烈的比賽

理文明（19）日將在亞協盃跨區決賽，迎戰烏茲別克代表拿薩夫（FC Nasaf），爭奪總決賽資格。今次是繼2005年晨曦、2009年南華和2014年的傑志後，再有香港球隊殺入亞協盃四強，假如理文能更進一步，就會改寫香港足球歷史。



為備戰今次賽事，理文早於上周四（14日）便出發，經歷16小時機程，循韓國轉機飛抵烏茲別克首都塔什干。球隊在當地休息一日，再搭早班火車前往比賽城市卡希爾。

主教練陳曉明承認，球員初時有疲態，但調整後問題不大；而當地雖有涼意，惟氣溫適合比賽，只是有點乾燥，「李康廉仍有傷，出場機會較細。之前受傷的列斯奧跟亞哥斯達，已跟足訓練，狀態很好。」

理文比賽前約一周已抵達烏茲別克備戰。（理文提供）

+ 2

陳曉明：不能太早失球

拿薩夫今屆亞協5戰全勝，攻入18球，無論傳送次數（2968次）、成功傳球次數（2593）跟平均控球率（66.6％）都屬全個賽事最多。陳曉明透露，曾觀看對手在亞協盃及烏茲別克本土賽事的片段，認為該隊行軍快、打法進取和直接。

他特別提及拿薩夫左閘Sherzod Nasrullaev，這位暫列今屆亞協助攻榜首位的球員交出1入球5助攻；而前鋒Khusain Norchaev，則以6個入球暫成神射手。「我們都有所準備，關鍵是不能太早失球，否則會陷入攻或不攻的掙扎，首要是做好防守。」

理文主教練陳曉明認為球隊被看低一線，壓力會比對方少。（理文提供）

陳曉明又相信，對手佔主場之利，且被看高一線，壓力會較大。「可能我們只有20%機會贏，但會從中盡力發酵至21、22％。足球比賽把握一個機會就能改變結果。」

不過，他表示無論最後能否晉級，理文已創下里程碑，「我們目標一致，就是打場轟烈的比賽，『同佢砌過』，力抗到底，最重要是留下美好回憶，無憾而回。」

今場比賽將於香港時間晚上9時展開，屆時Now 633台將會有直播。

亞協盃跨區決賽

10月20日 香港時間晚上9：00

拿薩夫（烏茲別克） Vs 理文（香港）

地點：卡爾希中央體育場

Now 633台直播

