歐聯｜巴塞兩代球王齊聚PSG　美斯一見朗拿甸奴如像小粉絲

美斯與朗拿甸奴重聚！

在巴黎聖日耳門主場贏RB萊比錫3：2的歐聯A組比賽中，曾效PSG的退役巴西球星「細哨」朗拿甸奴也是座上客。賽前，朗拿甸奴落到場邊，與主場球迷打招呼。那時候，正在熱身的PSG球星美斯見到朗拿甸奴駕臨，亦連忙跑到場邊，與這位當年在巴塞隆拿跟他亦師亦友的前輩擁抱，場面令人感動。



PSG是朗拿甸奴當年登陸歐洲的首站，由2001年效力到2003年，之後他轉投巴塞隆拿，達至球員生涯巔峰，贏得金球獎榮譽。朗拿甸奴的全盛期，正遇上剛出道的美斯；那時候，美斯就像「小弟弟」跟在「大哥哥」朗拿甸奴身邊。美斯在「細哨」身邊成長起來，逐漸獨當一面，到2008年朗拿甸奴離開巴塞，美斯就繼承他的10號球衣，帶領巴塞建立王朝。當年巴塞兩代球王，如今重聚PSG主場，那一個擁抱，那一刻四目交投，一切盡在不言之中。

朗拿甸奴今場在看台上，見證住美斯梅開二度，幫PSG以3：2反勝RB萊比錫。

【從兩個角度看，兩代巴塞球王擁抱一刻】

Two football icons, two friends reunited...



Messi x Ronaldinho ❤️#UCL pic.twitter.com/wPzt3EeA7a — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 19, 2021

A beautiful moment of Messi and Ronaldinho greeting each other before PSG’s match today ❤️



(Via @CanalSupporter)



pic.twitter.com/bHXFR4C76f — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 19, 2021

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