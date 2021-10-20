歐聯｜基沙文踢中法明奴被嘲如MMA招式　直接領紅牌創尷尬歷史

在利物浦贏馬德里體育會的歐聯比賽中，基沙文成為天使與魔鬼的混合體。全靠他在上半場梅開二度，馬體會才能一度追平利物浦，但他在換邊後魯莽犯規，起腳過高，踢中利物浦前鋒羅拔圖法明奴的頭部，結果直接領紅牌離場。最終，踢少一人的馬體會以2：3落敗。賽後有網民將基沙文犯規的一刻與MMA比賽的照片比較，嘲諷他那一腳是踢人而非踢波。



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在20分鐘，基沙文接應佐治高基的傳球，門前射入，為馬體會追近1：2。34分鐘，基沙文在禁區邊接應傳球，順勢過人入禁區，再入一球，為馬體會追成2：2平手。在歐聯史上，有很多球員試過梅開二度，但之後基沙文創造歷史，成為首位梅開二度後被逐出場的球員。

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【基沙文起腳過高，踩中法明奴】

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在52分鐘，一次高空爭奪中，基沙文大戰法明奴！基沙文望住皮球來勢，伸盡腳去踢，鞋底餅直接印在法明奴的頭上。球證認為這是起腳過高，屬於危險動作，向基沙文直接出示紅牌，將他驅逐離場。結果，十人應戰的馬體會以2：3落敗。

【基沙文踢中法明奴，領紅被逐】

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Atletico Madrid [2] - 2 Liverpool



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【網民嘲諷基沙文的踢人動作】

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