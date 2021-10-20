英超︱紐卡素新班王手起刀落　布魯士被炒

英超球會紐卡素近日獲沙特主權基金入主後，屢次傳出領隊布魯士帥位不保的消息。他保住帥位領軍上場2：3僅負熱刺，今季仍未能打開勝利之門，球會今天（20日）宣布他離隊的消息。



布魯士離開任教超過兩年的紐卡素。（Getty Images）

紐卡素近年在英超只屬護級份子，今季首7輪賽事3和4負，僅以3分排第19位。10月7日獲沙特主權基金入主一夜富貴，球會對成績的要求一下子高起來。



第8輪賽事他們主場迎戰實力遠勝他們的熱刺，10人應戰之下仍力追至2：3以一球之差落敗。即使球隊踢出士氣，管理層顯然仍不收貨，今天宣布布魯士「在雙方同意下」離隊。事後回看，布魯士只得1場波的機會嘗試扭轉命運，一場無分落袋的比賽，隨即被掃出門外。

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紐卡素獲沙特主權基金入主，球迷開心地扮酋長。（Getty Images）

布魯士的助手鍾斯（Graeme Jones）會暫代他的位置，帶領球隊本周作客水晶宮。紐卡素在聲明中亦表示，目前正在聘請新任主帥，到合適時間才會另行公布。

布魯士執教紐卡素兩年多，領軍在英超分別得到第13和第12名，並曾在足總盃和聯賽盃晉身八強，以球會近季的預算而言，已屬難能可貴。

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紐卡素在聲明中感謝布魯士的貢獻，布魯士亦感謝曾獲得帶領紐卡素的機會，「我希望新班主能帶領球會去一個我們都希望它能達到的位置，我祝願每個人在今季及以後好運。」他亦感謝他的教練團隊、球員和職員，「當中有過高低起跌，但他們就算在艱難時刻仍付出一切，應該為自己的努力感到驕傲。」

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紐卡素對熱刺一戰，是60歲的布魯士執教生涯領軍第1000場比賽，不料達到里程碑後，隨即要再搵工。

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