193劍神掀起體育明星熱潮　張家朗粉絲：奧運時已瘋狂追蹤

近年香港追星文化愈趨熾熱，隨着偶像團體MIRROR的出現，新一代粉絲也成為了社會話題。

有別以往的歌迷影迷，新一代粉絲追捧的不再只限娛樂明星，就如在今屆東京奧運過後，香港更有運動明星。



張家朗在東京奧運男子花劍個人賽贏得一面金牌，此除了為香港歷史寫下新一頁，掀起的運動員熱潮也相當踴躍。

張家朗今日再次吸引大批粉絲前來追捧。（鄭子峰攝）

自上周六起，張家朗連番出席公開活動，當中不少得支持者前來助威。今日這名「193劍神」與「大師兄」張小倫出席東亞銀行及藍十字代言人簽約儀式，吸引一班粉絲前來應援。雖相比起周末活動，今日活動粉絲人數並不洶湧，惟當中熱情並沒有比下去，更有粉絲一連幾日也有到場。

張家朗表現親民，對粉絲有求必應。（鄭子峰攝）

多年前已留意張家朗的阿Kat，是「捧場客」之一，除了昨日海洋公園的閉門活動，「劍神」出沒她亦會到場。阿Kat直言從來沒有追星習慣，惟家朗卻改變了她：「我以前留意開崔浩然，也知道張家朗是誰，但在奧運期間就真的瘋狂追蹤家朗了，8強那場賽事，9：14反勝一刻真的很震撼；從來沒有想過自己會追蹤體育明星。」

阿Kat（右起）、SER及Alice順利得到劍神簽名。（鄭子峰攝）

現場應援的還有阿SER和Alice，二人同樣愛上家朗的可愛及謙卑。就算家朗因要備戰全運而未能早早回港，阿SER表示花劍四子的Instagram直播足以滿足心靈：「他們有開直播的，所有都有看啊，雖然他話不多，但很怕醜很可愛。」

Alice愛張家朗的程度，連生日時也吃「劍神蛋糕」。（鄭子峰攝）

面對突然被廣泛注視，家朗早前亦表示會慢慢適應。惟這名奧運金牌強調，一切訓練優先：「運動員當然是運動成績行先，只要不影響訓練時我歡迎嘗試。」表示會「寵粉絲」的家朗，最後也相當親民地與守候已久的粉絲簽名合照。

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