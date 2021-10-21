英超︱布魯士「無情雞」後發火　紐卡素球迷無間斷欺凌或告別球圈

英超紐卡素宣布炒領隊，執掌兩年的布魯士成為新班主第一個「犧牲品」。

然而對這位60歲教頭來說，或許是一種解脫，他接受英國傳媒訪問，訴說這段期間被球迷欺凌的經過。



英超球會紐卡素獲沙特主權基金入主，重整球隊蓄勢待發，領隊布魯士成為「第一滴血」。完成對熱刺一戰，達到執教生涯領軍第1000場比賽的里程碑後，慘食「無情雞」。

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布魯士由執教第一日起，已成為球迷欺凌的對象，令他十分痛心。（Getty Images）

在官方聲明中，布魯士仍按捺着情緒，感謝球會各個崗位、曾經協助自己的人，又祝願紐卡素好運，球會能達到新高峰。不過，他接受英國《每日電訊報》訪問時終於爆發，控訴長期遭球迷辱罵。

他坦言由加入紐卡素的第一日，已經感受到自己「犯眾憎」，「我本以為我能夠解決所有問題，但原來真的很難。球迷從來不想我來執教，他們想我失敗、不停說我會失敗；又說我是一團浪費空間的肥肉（a fat waste of space）、一個戰術上無能的椰菜頭（tactically inept cabbage head）……」

最令他心傷的，是無論做任何事，都無人欣賞。「當球隊有好的表現，大家會說是有運，或說『對呀，但我們的踢法是垃圾』。這種荒謬的情況持續地發生。」

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紐卡素下任領隊賠率：

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已年屆60歲的布魯士，曾分別兩度帶領伯明翰及侯城升超，2014年更率侯城殺入足總盃決賽。他今年4月才被選為英超每月最佳領隊，球圈中相信總有這位教頭的位置。

可是，這位曼聯名宿已心灰意懶。他透露，球迷欺凌的不單是自己，更是波及其家人，他不想摯愛再受牽連。「尤其是我太太Jan，她幫我處理雙親的後事，又要照顧自己父母，已經很艱難，我不想她再為我擔心。這可能是我最後一份工作。」

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