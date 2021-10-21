歐聯︱史高斯拒為曼聯反勝高與　狠批「對強隊無得打」擔心雙紅會

曼聯開始進入地獄賽程，第一關歐聯主場對阿特蘭大，上半場落後兩球險境之下，幸好下半場連入3球反勝，總算順利過關。

史高斯身為紅魔鬼名宿，賽後不止沒有任何喜悅之情，甚至不留情面狠批球隊如「一盤散沙」，擔心本周日「雙紅會」面對利物浦時「根本無得打」。



史高斯為曼聯感到憂慮。（直播截圖）

「只是對手踢得差」

對於曼聯落後兩球仍能反勝，史高斯稱：「我明白曼聯為此感到興奮，不過他們上半場的表現，令我不想睇下半場。假如他們面對更強對手，根本無得踢。」

他分析，曼聯之所以能夠反敗為勝，不是因為打得好，全因下半場阿特蘭大有5個球員「失蹤」，「我明白比賽好刺激，但絕不享受曼聯的表現。」史高斯又認為，曼聯欠缺隊形，「情況令人很擔心，你問我，他們面對較強對手可否踢成咁？當然是不可以。」

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「對強隊已經輸緊4、5球」

「這是個偉大的晚上，可是上半場是重大隱憂。對中立球迷而言，今場是很好看的比賽，充滿刺激感和入球，但我不得不返回現實。」史高斯說，「我對他們期望更高，他們不能再錯失這樣的機會。他們只是對一支不錯的球隊，而非世界頂尖隊伍，不宜太過開心。」

最令他不高興的，是領隊蘇斯克查的中場排陣。史高斯作為頂級中場球員，半場曼聯落後0：2時，他不滿「排陣實在太差」，「蘇斯克查賽前說陣式是4-2-4，我不理中場是邊兩個踢，面對一支歐洲強隊時，（這陣式）絕對會被摧毀。」

「沒有一個翼鋒回防，般奴費南迪斯嘗試回後幫手，但他們仍會被摧毀。」史高斯預言，「曼聯若對上一支頂級球隊，或許已落後至4至5球。」

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曼聯上場英超作客2：4不敵李斯特城，中場中路由普巴夥拍馬迪，無論掃蕩力還是體能均強差人意，猶如中門大開，讓對手射門22次，失掉4球。今仗對阿特蘭大，用上另一對中場組合費特和麥湯米尼，主場出戰依然被對手13次起腳，失兩球。2場比賽失6球，絕對未如理想。

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史高斯便擔心，「周末對利物浦，之後（11月6日）對曼城，如果對他們也只是用兩個中場，那將會是0：3、0：4，而且追也追不上。」他更稱，「試想像一下，高普如在家看着今仗上半場比賽，應該正在磨拳擦掌。」

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