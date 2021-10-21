羽毛球．丹麥賽︱伍家朗奧運後出師不利　李卓耀公開賽首勝師兄

丹麥羽毛球公開賽上演香港「內訌」，由「一哥」伍家朗迎戰隊友李卓耀。兩人激戰61分鐘後，李卓耀決勝局大比數贏21：8，以局數2：1、首度在公開賽擊敗師兄伍家朗，晉級8強。



伍家朗日前獲馬來西亞羽毛球用品品牌Felet贊助球衣，昨日開始穿起新波衫出戰，隨即取得開門紅，順利擊敗日本的西本拳太晉級。這位身為賽事8號種子的港將，今日對手是另一位香港代表李卓耀。

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世界排名17位的李卓耀，昨日花了44分鐘才「解決」印尼球手盧斯達維圖，他跟伍家朗過往曾3次在成年公開賽中交手，伍家朗錄得全勝，包括今年1月在泰國公開賽8強的對碰。

可是首局先佔優的是李卓耀，他開局已接連取分至3：0，並把分差拉開至12：6。雖然伍家朗沉住氣，慢慢追至較接近的10：13，但李卓耀面對「師兄」未有手軟，以21：16率先拿下首個局分。

伍定朗是香港羽毛球「一哥」，男單世界排名第9。（TotalEnergies Badminton Facebook）

李卓耀雖未能出席今屆東京奧運，但今日表現不俗。（資料圖片）

次局雙方梅花間竹得分，但李卓耀仍發揮較佳，帶着11：8的分數進入小休。慢熱的伍家朗及後終於發力，連奪8分超前至16：12。雖然李卓耀連救5個「局點」，由13：20追到18：20，但最終伍家朗此局仍以21：18追平。

直到決勝局，戰況卻未如預料中緊湊，最終李卓耀輕鬆再贏21：8，勝出這場香港「內訌」，亦是他在公開賽中首度擊敗伍家朗，打破宿命。這位25歲球手晉級8強後，會遇上中國球手陸光祖跟中華台北「一哥」周天成的勝方，力爭準決賽席位。

李卓耀首度在公開賽擊敗伍家朗。（資料圖片）

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伍家朗披新衣晉級 精彩勾對角日本對手欲救無從：（按圖放大）

較早前其他港隊代表已先後出戰16強，當中「左手配」謝影雪／鄧俊文順利擊敗印度組合晉級半準決賽，會遇上東京奧運金牌得主、中國組合王懿律／黄東萍；而另一混雙組合張德正／吳詠瑢，就於16強不敵中國新晉組合出局。

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港羽丹麥公開賽參賽名單：

男單

伍家朗（8號種子，世界排名第9）

李卓耀（世界排名第17）



混雙

鄧俊文／謝影雪（世界排名第11）

張德正／吳詠瑢（世界排名第33）



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