城門水塘行山路線｜兩大美景限時現身　「排洪漏斗」變圓形大瀑布

城門水塘的限時景色行山路線，繞塘行一圈，先看「排洪漏斗」排水的壯觀畫面，再欣賞水浸白千層的自然恬靜，還順道參觀漁護署新建的觀景設施「享逸台」，風景無得彈。這條路線簡單易行，大部分行馬路，全程約長9公里，預計行3小時。如果喜歡影相打卡的朋友，最好預4小時。



城門水塘的「排洪漏斗」成為近日的行山熱點，很多人去拍照。（顏銘輝攝）

10月連番熱帶風暴襲港，為這個城市帶來雨水，令到多個水塘滿水排洪，包括荃灣的城門水塘。城門水塘滿溢，帶來兩處獨特少見的風景，首先是在主壩附近的漏斗型溢流口變成圓形大瀑布，而且在水塘西北岸的白千層很多被浸在水中。近一個星期，很多山友都有到訪城門水塘，並在網上討論區分享靚相。香港即將進入秋冬季，雨水勢將減少，所以這兩道景色絕對是限時特有，最好趁今個周末去行一行。

城門水塘行山路線資訊：

路線：梨木樹巴士站 > 30分鐘 > 主壩（排洪漏斗） > 45分鐘 > 享逸台 > 20分鐘 > 半閒亭 > 20分鐘 > 觀白千層位置 > 30分鐘 > 小巴站

路程：8.8公里

需時：3小時（如果會野餐及多拍照，建議預4小時）

體力需求：1.5星（儘管上落不多，但都有一些長斜路；以5星為最高）

技術需求：1星（幾乎全程馬路，沿路指示清楚；以5星為最高）

起點交通：搭巴士到梨木樹邨下車

終點交通：搭82小巴到荃灣



要去城門水塘，最簡單的方法是在荃灣兆和街乘搭82號專線小巴，但擔心小巴排長龍的話，其實可以選擇搭巴士到梨木樹邨，有捷徑直接行上城門水塘的燒烤區。這條路線以梨木樹邨巴士站為起點，那裏有超級市場及便利店，行山人士可作最後補給。

▼按圖看清路線，由梨木樹邨巴士站行到主壩▼

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在巴士站對出的紅綠燈過路處，有綠色欄杆的樓級上山，拾級而上，進入城門下村。轉彎後接上馬路，繼續上斜，馬路間中會有汽車經過，請大家小心。不久，行至T字路口，前方的是葵涌北食水配水庫，我們在路口轉左，續沿馬路上斜，途中見到馬路左方有座頗為破舊的城門亭。

行多一會兒，馬路右方會有條樓梯，鋪得美侖美奐，還有啡色的扶手，我們接上樓梯，行至盡頭，來到另一條馬路，之後轉右走。很快，就會見到城門水塘的燒烤區，右邊的燒烤場有汽水機、斟水機及洗手間，那邊也是麥理浩徑第6段往九龍水塘的山徑。今次的路線續沿馬路行，前往城門水塘主壩。

由梨木樹邨起計，行了半小時，就抵達主壩，景色變得開揚，向左望的是水塘，可仰望大帽山，而向右望則是峽谷，可遠眺獅子山。走至水壩盡頭，路口轉左，進入衛奕信徑的小路，去近距離觀看「排洪漏斗」；看完排洪景色後，一會兒將回到這個路口繼續行程。

▼按圖看清路線，由主壩行到觀賞「排洪漏斗」的位置▼

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沿石欄小路走，俄而便抵城門水塘的溢流口，它如漏斗般將滿溢的雨水排出水塘，好像變成了圓形的瀑布。儘管這天是閒日，但都有十多人擠在小路上拍攝「排洪漏斗」的畫面。拍完照後，沿路回到主壩尾，沿馬路上斜，路經登針山的麥理浩徑路口後，繼續跟住城門林道水塘段走。

今次不走湖畔較原始的衛徑，而是行林道馬路，就是為了路經一座漁護署新建的觀景台。由主壩尾起計，行馬路約20分鐘，就來到觀景位置。這裏可以欣賞半個水塘的景致，還有大帽山、禾秧山及四方山一帶的翠綠山巒。觀景台由木材搭建，兩旁各有一張木長凳，充滿郊野風情。

▼按圖看清路線，由主壩行到觀景位置▼

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這個並非全程最靚景位，看一會兒便離開，沿馬路落斜，過橋橫越蝦公坑，之後馬路轉為上斜，行到一個十字路口，先轉左往另一個新建的觀景台。行馬路多幾分鐘，便見盡頭有個涼亭，亭旁有小徑，路口豎立了「享逸台」的大木牌，行多300多米就去得到。

前往享逸台的路是漁護署以手作步道方式興建的新山徑，以木材及石塊搭建梯級，保留自然風貌。慢行10分鐘，上完最後的樓級，便至享逸台。台上是一塊草地，草地上有個小涼亭，提供長凳。

▼按圖看清新建的「享逸台」，風光如畫▼

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走進位於海拔約250米高山崗處的享逸台，彷彿置身於城門水塘的中心，視野極之遼闊，已經可以望到西北岸的水浸白千層。享逸台是今次路線的半程點，故建議行山人士在此大休，好好欣賞美景。

休息過後，沿路回到馬路，折回十字路口，轉左行，往菠蘿壩方向行，路口加建了兩個設太陽能版的小廁所。沿馬路行多10分鐘，就抵達半閒亭，旁邊有條小樓梯落到湖邊，這是其中一個觀賞水浸白千層的位置。不過，這裏空間較小，容納不多太多遊人。

▼按圖看清路線，前去欣賞水浸白千層▼

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離開半閒亭，沿馬路續走，經過橫跨草城石澗的石橋後，上斜到分岔口，轉右是往大埔的，要行多兩個鐘才去得到大埔的，我們今次環塘一周，就選擇左路去荃灣。經過大城石澗的石橋後，右方會有個公廁。沿馬路行多5分鐘多，就來到觀白千層的最佳位置，馬路左邊有小徑落湖邊。

滿水的城門水塘，淹蓋了很多白千層的根部。（顏銘輝攝）

▼按圖看清路線，去下一個欣賞水浸白千層的地點▼

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由石屎樓級，接木砌棧道，就落到湖邊的泥濘地，欣賞水浸白千層的美景。以往這個位置廣闊，但在水塘水滿之下，空間也不大。剛巧，遇到這天有人影結婚照，還有一班攝影發燒友，十分熱鬧。

看完白千層，繼續行馬路上斜，留意彎位左邊，有個往菠蘿壩自然教育徑的路口，可以沿樓級落去。這段自然教育徑以原始山路為主，十分易行，大約10分鐘便行到郊野公園的遊客中心，再沿樓級落去就是小巴站，可以等小巴去荃灣港鐵站。城門的小巴站附近有小食亭及洗手間。

▼按圖看清路線，行到小巴站搭車離開▼

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這次城門水塘的環塘行山路線全程約8.8公里，預計要行3小時，如果打算慢慢影靚相的朋友，建議預算更長時間。這條路大部分是馬路，小路部分也是易行，適合一家大小郊遊，但要留意的是，路上很可能遇上猴子及牛。現在已是深秋，下午5時多日落，建議大家最好在下午5時前行完，計一計時間，最好在下午2時前起行。

行山當日的路線圖。

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