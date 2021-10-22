F1美國站｜咸美頓出席記者會遲到　到場即致歉解畫：我唔係講笑㗎

堂堂一級方程式七屆世界冠軍，落場鬥車對咸美頓而言難度不大，這名英國名將出席美國站的記者會前夕，竟然被這件事阻撓，最終遲到收場，隨即向眾人道歉。



土耳其站後，今季歐洲賽站已經告一段落，最後6站賽事分別在美洲及中東地區上演，今周末將在達拉斯的美洲賽道（Circuit of the Americas）舉行美國站。

平治的七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）出戰美國站前，先遇上阻滯。大會安排咸美頓與法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）在同一節接受訪問，他遲遲未出現，遲到5分鐘才到達，「咸爵爺」遲到並非耍大牌，而是因為一個門鎖。

咸美頓出席記者會的時間，比原定遲了5分鐘。（路透社）

咸美頓在平治的車手房內，準備出發時卻發現大門竟然反鎖了，其後在車隊工作人員的協助下，成功逃脫。咸美頓到場後立即向現場各單位致歉，「對唔住我遲到，我離開唔到間房，我唔係講笑。」

咸美頓甫到場便向在場人士，並訴說遲到的原因。（Getty Images）

「咸爵爺」現時僅以6分落後紅牛的韋斯達賓，倘若要爭奪全年總冠軍的話，未來6站不容有失，「在餘下賽站爭取全勝是我們的目標，嘗試奪取最多的分數，但這個是艱鉅的任務，紅牛在墨西哥的表現一向有保證，不過6站一切也有可能發生。」

F1由2012年起在美洲賽道舉行美國站，咸美頓曾經5度登上頒獎台最高一級，他當然希望今周末重溫好夢，第6次捧走分站冠軍，力爭在總成績反超前「韋少」。

咸美頓與退役NBA球星保殊見面。（Getty Images）

今季F1餘下賽程：

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