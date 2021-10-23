羽毛球．丹麥賽｜李卓耀激戰78分鐘挫台灣一哥　4強或撼奧運金牌

丹麥羽毛球公開賽，香港隊的東京奧運代表伍家朗和混雙「左手配」鄧俊文／謝影雪，已先後遭淘汰。在16強擊敗伍家朗的李卓耀，成為港隊唯一未出局的球手。

周六凌晨登場的李卓耀，面對「台灣一哥」周天成打得所向無懼，以局數2：1擊敗強敵，打入4強。



李卓耀第一局從一開始已佔上風，一口氣打出5：0領先，周天成曾力追至5：8，惟即又遭對手拉開至12：８，李卓耀最終無甚壓力下以21：16先取一局。

李卓耀打法進取，充滿狠勁，發揮得宜時教對手吃盡苦頭。（Badminton Photo）

第二局早段雙方打得較為接近，戰至9：9時，周天成連取4分，再保持領先至14：10，然而李卓耀又窮追至14：14。周天成領先至20：17時回敬李卓耀一記近身球，角度刁鑽使李卓耀飛身至撞上裁判席亦未能救球，這位港將亦向對手投以一個無可奈何的神情，但他迅即又連救兩個局分至19：20，以為有望再取一局，他卻在此時犯錯向對手送上大好機會，周天成亦把握，以21：19扳平局數至1：1。

連日大戰過後，周天成顯露疲態。（Badminton Photo）

在第二局已不時顯露疲態的周天成，第三局早段又遭打得如狼似虎的李卓耀拋離至10：4，李卓耀更一度領先至17：10的大好形勢，以為勝利在望之際，卻又連番出錯，遭已稍稍回氣的周天成打出一段7：1，追至18：18平手。幸好李卓耀及時回穩，向疲累不堪的對手猛攻，終以21：19獲勝，打足78分鐘下，鎖定2：1勝局。

李卓耀成為丹麥公開賽唯一打入4強的香港球手，他在周六（23日）的4強大戰，將與東京奧運金牌得主安賽龍或馬來西亞球手李梓嘉爭奪決賽席位。

7號種子李梓嘉實力強橫，但來自丹麥的安塞龍不但世界排名第2，更有主場之利，不過李卓耀生涯中唯一一次跟他交手，正是在2019年香港公開賽8強將他淘汰，當時更是直落兩局取勝，李卓耀最佳更連挫強敵奪得冠軍，今次倘再遇，值得期待。

世界排名第二的安賽龍是東京奧運男單金牌得主，更有主場之利，可說是丹麥公開賽的最強對手。（Badminton Photo）

港羽法國公開賽首圈（32強）對手：

比賽日期：2021年10月26至31日



男單

伍家朗（8號種子） 對 卡利祖（荷蘭）

李卓耀 對 安頓臣（丹麥，3號種子）



混雙

鄧俊文／謝影雪（7號種子） 對 Rikke Søby ／Mikkel Mikkelsen（丹麥）

張德正／吳詠瑢 對 金子祐樹／松友美佐紀（日本）



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