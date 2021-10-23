英超︱阿仙奴火力全開　主場完勝維拉3比1

英超進入第9周賽事，由阿仙奴主場迎戰阿士東維拉。「兵工廠」上半場佔盡優勢，並大打進攻足球，令維拉完全無法攻門，最終以3比1取勝。



阿仙奴對上兩場聯賽都是打和失分而回，今仗爭勝決心非常明顯，開波後多次出現具威脅性的攻門。戰至21分鐘，防中湯馬士柏迪（Thomas Partey）接應左路角球頂入，為主隊打開紀錄。

打開缺口後，兵工廠攻勢繼續水銀瀉地，布卡約沙卡（Bukayo Saka）在30分鐘近距離射門雖被倒戈的維拉門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）擋出，但阿仙奴的機會陸續有來。

上半場補時階段，拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）在禁區內疑似被泰基特（Matt Targett）侵犯，球證經過VAR重播後，決定判罰12碼。奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）主射被馬天尼斯救出，但前者補中入網，為阿仙奴以兩球領先半場。

半場零射門的維拉在下半場調整陣式，由翼鋒里安拜尼（Leon Bailey）取代中堅杜安薛比（Axel Tuanzebe），成功搶回不少攻勢，不過取得下一個入球的隊伍始終都屬於主隊阿仙奴。

史密夫路維（Emile Smith Rowe）在54分鐘憑一次反擊，於禁區內起腳，省中維拉隊長泰朗明斯（Tyrone Mings）彈入，將領先優勢擴大至3球。

落後的維拉並沒有放棄尋找攻門機會。貝安迪亞（Emiliano Buendia）在60分鐘的半單刀攻門被門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）救出。

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不過他們的努力始終得到回報，80分鐘，里安拜尼控球擺脫阿仙奴後防，積及藍斯（Jacob Ramsey）在禁區頂射入世界波，為維拉追近。

維拉之後多次反撲，惟無功而還，錄得聯賽三連敗，賽後排13位，阿仙奴則升上第9位。