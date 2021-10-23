羽毛球．丹麥賽｜李卓耀撼安賽龍爭入決賽　連場硬仗體力處下風

今晚一起為港將打氣！

香港羽毛球手李卓耀在丹麥公開賽愈戰愈勇，連挫強敵，躋身準決賽。他將於今晚較後時間，硬撼東京奧運冠軍、享有主場之利的安賽龍。



李卓耀今仗挑戰安賽龍，除了「作客」，體力亦處下風。他在近兩仗均比賽逾1小時，而安賽龍近兩仗均不足40分鐘便解決對手。不過，兩人過往對賽僅一回，為2019年香港公開賽，當時李卓耀直落兩盤獲勝，最終更奪得冠軍。

今日賽事將於本港時間下午4時展開第一場賽事，二人排在第九場上演，預料於晚上開賽，甚至有機會接近午夜。

（資料圖片／葉詩敏攝）

球風狠勁的李卓耀受環球疫情影響，在東京奧運前失去出戰賽事的機會，未能搶分出線。比賽逐漸回復正常，他亦放眼將來，今回丹麥公開賽打出氣勢。

李卓耀打法進取，與「台灣一哥」鬥足三局。（Badminton Photo）

李卓耀於十六強「港隊內鬨」淘汰伍家朗後，八強面對中華台北球手周天成。他激戰三局，在決勝局與「台灣一哥」鬥得難分難解，激戰78分鐘以 21：16、19：21、21：19晉級。

羽毛球．丹麥賽｜李卓耀激戰78分鐘挫台灣一哥 4強撼奧運金牌

李卓耀（Badminton Photo）

殺入準決賽，李卓耀面對極大考驗。丹麥好手安賽龍在東奧表現無懈可擊，奪得金牌，回到主場作賽依然所向披靡。他在今次賽事晉級路上未受考驗，3場均直落兩局淘汰對手。八強對馬來西亞球手李梓嘉總算受到挑戰，首局贏21:19，次局落後15:18。眼見可能丟失今次賽事第一局，安賽龍在17:19之際連搶4分，取下第二局。

安賽龍延續東京奧運的出色狀態，今回賽事未失一局。（Badminton Photo）

今仗勝方將殺入決賽，對手將是日本一號種子桃田賢斗對印尼球手蘇加托（Tommy Sugiarto）的勝方。

港羽法國公開賽首圈（32強）對手：

比賽日期：2021年10月26至31日



男單

伍家朗（8號種子） 對 卡利祖（荷蘭）

李卓耀 對 安頓臣（丹麥，3號種子）



混雙

鄧俊文／謝影雪（7號種子） 對 Rikke Søby ／Mikkel Mikkelsen（丹麥）

張德正／吳詠瑢 對 金子祐樹／松友美佐紀（日本）



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