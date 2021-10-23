U23亞盃外︱港隊8分鐘內連失3球不敵柬埔寨　出線決賽周機會渺茫

香港23歲以下代表隊遠赴日本參加U23亞洲盃外圍賽，周六（23日）首戰鬥柬埔寨，防線下半場一度崩潰，在8分鐘內連輸3球，終以2：4告負，出線形勢不容樂觀。



港隊今屆被編入K組，同組有勁敵日本跟柬埔寨，3隊爭奪小組首名，及4支最佳次名資格，出線明年6月在烏茲別克舉行的決賽周。

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由前港腳張健峰執掌的港隊，今日先對柬埔寨，早段一度受壓，但站穩陣腳後也創造了不少威脅。15分鐘，余在言右路落底傳中，第一點的朱偉鈞刻意漏過，後上的林衍廷無人看管下撞射中楣。

港足U23參加U23亞洲盃外圍賽。（香港足總）

下半場防線一度崩潰 林樂勤梅開二度

柬埔寨成年隊近年建立出地面組織的風格，其U23代表隊亦一樣。港隊上半場防守尚算緊密，謝家榮亦曾勇救一次單刀，但40分鐘終告失守，被柬埔寨球員接應直線，左路扣大位於兩人夾擊下射彈地波遠柱入網。

換邊後港隊更加積極，林樂勤的飛身插水式頭槌僅僅出界。踢到55分鐘，陳晉一中場被搶截但球證未有吹罰，柬埔寨反擊由前鋒挑入。港隊防線開始崩塌，僅1分鐘後，柬軍再憑幾腳短傳撕破港隊防線射入空門，至62分鐘再離門20多碼窩利抽入世界波。

港隊尾段雖有林樂勤頂入破蛋，再主射12碼追近，但仍輸2：4，下周四（28日）會對東道主日本，屆時必須搶得分數才有望爭出線，機會十分渺茫。

林樂勤今場梅開二度，但未能為港隊平反敗局。（香港足總）

張健峰：球員處理不成熟

張健峰認為球隊本不乏追平機會，球員未能把握之餘更被敵軍拉開，是今仗最大關鍵。「球員處理得很不成熟，心理上有點崩潰，很快就輸了3、4球。不過這是學習過程，他們最尾也用鬥志，證明兩軍差距不遠。」

攻入兩球的林樂勤承認下半場初段士氣低落：「我跟隊友說，追得一球得一球，要戰鬥到最後一秒；要放開比數，踢回自己的足球。賽果雖然不理想，但也不是最差。」

港隊無論在技術細節、速率等各個範疇都不及柬埔寨，張健峰表示，球員不習慣國際賽速率，「跟港超是兩回事」，但指球員按部署去踢，自己對落敗負上最大責任。

他相信當下最重要的是恢復球員自信心：「下一場對手（日本）更有質素，是亞洲一線水平，希望球員繼續學習，回香港後會提高對自己的要求。」

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