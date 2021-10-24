渣打馬拉松2021｜黃子圖創PB膺10公里冠軍　羅映潮女子組封后

闊別兩年有多，渣打香港馬拉松（渣馬2021）終能再次舉辦，三項鐵人港將黃子圖成為兩年來首個衝線的選手，贏得男子組10公里冠軍，時間為31分27秒。



疫情未褪，渣馬2021多項安排均有別於往年，包括參賽人數由超過7萬大減至1.8萬人，跑手亦必須嚴格遵守多項防疫措施，但這項賽事闊別兩年終能開跑，對本地體壇而言絕對是佳音。

黃子圖成為兩年來首個於渣打香港馬拉松衝線的選手。（高詩琦攝）

10公里賽事起點移師九龍西隧口，精英組於早上5時45分起步，三項鐵人港將黃子圖成為兩年來首名衝線的選手，他以31分27秒完成賽事，奪得男子10公里冠軍。黃子圖賽後表示，佳績全賴天氣和賽道使然：「今年的賽道較易，以往跑東區走廊，後段全是斜路，今年後面5公里都是平路，關鍵是前段出西隧後上斜要控制較好。今日天氣亦較涼快，適合作賽。」黃子圖亦對防疫安排感到滿意，認為選手都經過很多程序，作賽時十分安全。

黃子圖（左）與三鐵隊友兼東京奧運代表奧斯卡（右）惺惺相惜。（高詩琦攝）

黃子圖是香港三項鐵人隊代表，曾奪2018雅加達亞運男女子混合接力銅牌；亞軍奧斯卡（Oscar Louis Coggins）亦是三鐵港將，在今年東京奧運，他是全場最年輕三鐵選手，奪得第33名；季軍為本地好手葉雅杰。奧斯卡及葉雅杰的完成時間分別是31分38秒及31分39秒。

女子組方面，羅映潮以36分27秒封后，三鐵港將蔡欣妍及韋祺分奪亞季，時間是37分27秒及37分48秒。

10公里賽事移師西隧起步。（張浩維攝）