英超｜車路士誇張比數狂勝諾域治　美臣蒙特帽子戲法最搶鏡

榜首車路士在周六英超早場以狂風掃落葉之勢，主場以7：0大勝榜尾的諾域治。



在杜慈帶領下，車路士大勝諾域治，繼續排榜首。（路透社）

今場榜首對包尾的比賽，形勢一面倒，車路士在各方面佔盡優勢。8分鐘，進攻中場美臣蒙特在禁區邊起腳，角度刁鑽，中柱入網，主隊領先1：0。

18分鐘，高華錫在中線放出致命直線，穿透諾域治防線，赫臣奧杜爾在左路接應，單刀之勢入禁區射成2：0。車路士今季英超進攻多點開花，赫臣奧杜爾已經是第14位取得入球的球員。

42分鐘，右翼衛列斯占士帶波入到禁區，窄位挑射笠過門將，射入今季英超個人第2個入球，幫車路士半場以3：0領先未有任何中目標攻門的諾域治。

諾域治防線漏洞極多，跟車路士相比，踢落彷彿是兩班波。57分鐘，高華錫又再送出助攻，左翼衛芝維爾在禁區內無人看管一射入網，車路士拉開到4：0。芝維爾近4次英超正選都有入球。自林柏特在2013年2月後，芝維爾成為首位連續4場英超上陣為車路士入波的英格蘭球員。

62分鐘，車路士左路傳中，省中麥斯艾朗斯改變方向，彈向龍門，告魯爾撲到都照入，車路士遙遙領先5：0。3分鐘後，諾域治雪上加霜，中堅賓吉遜兩黃一紅被逐，「金絲雀」要以10人應戰。

83分鐘，諾域治的馬迪斯洛曼在禁區內犯手球，球證看完VAR判12碼，美臣蒙特主射，被告魯爾撲出，但球證指告魯爾雙腳離開了白界，判處重射。美臣蒙特再次操刀，順利入網，幫車路士入到6：0。

在補時階段，美臣蒙特再入一球，大演帽子戲法，車路士最終以7：0大勝諾域治。值得一提的是，今場車路士的入球球員美臣蒙特（3球）、芝維爾、列斯占士、赫臣奧杜爾全部是本地英格蘭球員，就連擺烏龍球的諾域治球員麥斯艾朗斯也剛巧是英格蘭人。在英超這個國際化的聯賽，7個入球全是英格蘭球員射入，也是相當少見。

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