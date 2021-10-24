渣打馬拉松2021｜日本過江龍終點前失冠　來港出差原來是山界高手

香港馬拉松2021復辦，沒有海外特邀跑手下，成為本地跑手激鬥。男子全馬總冠軍寶座，幾乎由外籍跑手拿下。

居港日本跑手城武雅近乎帶足全程，距離勝利只差一百米，只差「臨門一腳」。來港僅半年，作客出戰奪得亞軍，盡顯世界級數，因為這名因工作來港的跑手，確實是世界級選手。



黃啟樂成為首位「土產」男跑手奪得全馬總冠軍，過程相當驚險，追至最後百米才越過乏力的城武雅（Shirotake Masashi）。

城武雅在最後時刻乏力，黃啟樂及時後上封王。（張浩維攝）

42歲的城武衝線後向黃啟樂道賀，不禁躺地喘息。稍事整理後，他接受訪問時坦言有點失望，「他（黃啟樂）很快，四周的人看見他後上，都很興奮。雖然我只得第二，但非常享受今天比賽，很開心」。

城武雅在最後時刻乏力，黃啟樂及時後上封王。（張浩維攝）

本地跑界賽前已預計，城武是本地跑手奪冠最大障礙。他在日本絕非泛泛之輩，勝出過馬拉松及超馬賽事，全馬最佳成績是2011年在家鄉愛媛縣跑出2小時19分14秒。查看昔日訪問，城武在學時代以網球為主要運動，投身社會後才開始專心跑步運動，2019年更代表日本出戰葡萄牙舉行的IAU越野跑世界賽。

識英雄重英雄。（張浩維攝）

他說近年增加參戰長跑，「以往跑越野賽，年紀漸大速度大不如前」，於本年4月來港從事貿易工作，8月得悉渣馬舉行，於是報名。

城武雅稱對今次體驗，相當開心。（張浩維攝）

人生路不熟，城武報名後只靠自己，經常到跑馬地運動場訓練。有跑手看見這名日本人練習，心知他「有料」。城武亦並非一味「死練」，有嘗試了解各大對手，「知道黃啟樂和魏賡是誰，因為我有上網查看全馬的強敵，知道二人都很強」。

城武雅（左）賽前知曉黃啟樂（中）和魏賡（右）是勁敵。（葉詩敏攝）

有限資源，做足準備。城武自起步一直處於領先集團，連番加速下把一眾本地精英逐個「扯爆」，在最後階段與黃啟樂形成單打獨鬥局面，更似奠定勝局。城武說跑過軒尼詩道的百貨公司外，仍未留意到黃啟樂追上，未料在最後直路難逃一敗，「我看到他時很意外，那時感覺是『Oh my god』。我知道他很快，特別是1000和1500米，所以我已擺脫不到他。」

城武雅在日本越野跑界早有成績，果然是過江龍。（dogsorcaravan.com）

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