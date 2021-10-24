西甲即時戰報︱皇馬作客半場1：0領先巴塞　阿拉巴攻入加盟後首球

10月24日歐洲足球大戰連場，第一擊先有巴塞隆拿大戰皇家馬德里的西班牙國家打吡。即使巴塞今季隨美斯離隊失色不少，主場出戰宿敵仍拼盡全力。



今仗之前，巴塞首8輪僅得4勝3和1負，以15分暫列西甲第8位；皇馬狀態也是平平，5勝2和1負17分排第3。

巴塞傷兵眾多，天才少年加維再次被委以重任，只有17歲零80日的他正選上陣，成為繼1941年16歲零280日的巴塞球員維辛迪馬天尼斯以來，在國家打吡中上陣的最年輕球員。阿古路與古天奴先列後備。

17歲天才少年加維再次被委以上陣，對皇馬一次正選上陣。（路透社）

巴塞上半場有6次射門，卻無一中目標，反觀客軍皇馬進攻效率威脅更大，雲尼斯奧斯在左路屢次發難，十分活躍。戰至31分鐘，皇馬迫甩迪比腳下球後一次快速反擊，中堅阿拉巴殺上前場，漂亮地射進攻入加盟銀河艦隊後首個入球，為皇馬先開紀錄。半場皇馬1：0領前。

阿拉巴為皇馬先開紀錄。（路透社）

點圖睇：巴塞V皇馬上半場精華

+ 4

巴塞陣容（4-3-3）

門將：達史特根

後衛：奧斯卡文古沙、艾利加西亞、碧基、佐迪艾巴

中場：加維、布斯基斯、法蘭基迪莊

前鋒：達斯、安素法迪、迪比



皇馬陣容（4-3-3）

門將：高圖爾斯

後衛：華斯基斯、艾達米列達奧、阿拉巴、費蘭文迪

中場：莫迪歷、卡斯米路、卻奧斯

前鋒：雲尼斯奧斯、賓斯馬、洛迪高高斯

