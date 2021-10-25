英超｜熱刺儲力作客韋斯咸輸得難睇　主帥臨場應變慢幾拍

「上半場一條龍，下半場一條蟲」，熱刺今季一再出現。凌晨「奧脫福慘案」前，熱刺作客韋斯咸，上半場互有攻守，下半場「熄火」零射門。

一次角球防守失誤，被安東尼奧一箭定江山，連續4戰倫敦打吡皆北。不少熱刺球迷，感覺愛隊表現暮氣沉沉；有人不認同。「熱刺控制戰局，比對手出色」，熱刺領隊紐奴如是說。



周中歐協聯作客荷甲維迪斯，熱刺派出另一批正選，後備更全由「大冧把」青年球員擔當。正選11人不用出征，無非為了養精蓄銳，應付今仗，結果無補於事。熱刺在72分鐘面對角球，冷不防韋斯咸在前柱二傳，安東尼奧背靠哈利卡尼，伸出右腳背便近門撞入，了結賽事。

哈利卡尼一不留神，被安東尼奧一箭定江山。（Getty Images）

熱刺早前經歷倫敦打吡3連敗，連負水晶宮、阿仙奴及車路士，近兩仗挫維拉及紐卡素「止血」，今仗打回原形。領隊紐奴賽後表示「輸運」，形容球隊「全程控制賽事」，表現比對手佳，「一刻決定結果，摩拉同史基普甩咗近柱」。他說：「我哋控球有六成二，主宰陣地戰，但係傳入去嗰腳經常交失，或者我哋就係搞唔掂對方一層層防守。我哋要改善進攻，尤其埋門嗰腳，同埋最後一傳要準啲。」

紐奴認為麾下贏表現輸波。（Getty Images）

上、下半場儼如兩隊，熱刺已非首遭。對車路士一仗，上半場亦分庭抗禮，但到下半場車路士換入簡迪，迅速見效。熱刺今仗上半場亦受壓，但有還擊之力，哈利卡尼的正面勁頂僅被法比安斯基及時托走。

尼當比利表現好與壞，直接關乎熱刺前線表現。（Getty Images）

惟易邊再戰，熱刺除了初段能夠進入韋斯咸腹地，餘下時間進攻愈來愈呆板。面對韋斯咸一對防中迪格蘭賴斯及湯馬士蘇錫克，熱刺只能「圍住禁區頂」橫傳後傳，結果未能製造射門。

迪格蘭賴斯滿場飛，中斷熱刺輸送。（Getty Images）

縱觀熱刺全場亦受制於上述二人，未能有效組織攻勢。上半場多番長傳繞過韋斯咸中場，以求利用左翼衛利古朗直入危險地帶，但一再欠準，直出界外。下半場嘗試多打地波，則被賴斯緊追。中場控球能力最強的尼當比利被封殺，熱刺便只能一味回傳再試探。控球率再高，流於「擦數據」。

安東尼奧憑強悍身型，多次衝散熱刺後防。（Getty Images）

站在場邊督師，紐奴目睹一切，卻又如車路士一仗，調動總是慢幾拍。車路士一仗落後兩球才換人；今仗在72分鐘落後，延至84分鐘才換入盧施素及拜恩基爾。更甚者是補時1分鐘調入貝雲積。最後10分鐘換三名進攻球員，想追何不果斷「撳掣」？

拜恩基爾往往在最後10分鐘才上陣，發揮空間有限。這亦關乎熱刺前線無人可換。（路透社）

紐奴季初上任，嘗試4-3-3以外的陣式與戰術，惟臨場調動與變陣均不靈活，明顯成為弱點。熱刺下仗聯賽，主場迎戰剛剛遭逢慘敗的曼聯，禍福難料。

悶悶不樂，豈止「兒子」一人。（Getty Images）

4間英國媒體對曼聯正選球員在「雙紅會」的評價（按圖觀看球員評分）：

+ 6

雙紅會相關報道：

01球評︱史高斯預言應驗 蘇斯克查戰術肥佬 曼聯防線崩潰愛難留

英超雙紅會︱曼聯防線崩潰普巴被逐 沙拿帽子戲法紅軍大勝5：0

英超︱沙拿雙紅會連中三元超越杜奧巴 一場波創下5大個人里程碑