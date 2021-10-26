體操｜村上茉愛「銀轉金」封后退役　自由操兩破日本六十年獎牌荒

體操世界賽剛於日本北九州市完結，日本體操女隊慶祝豐收，見證時代落幕。

主將村上茉愛在自由體操單項，施展渾身解數，加上上訴得直，奪得金牌。第二次在世界賽封后，她決定退役。

「想在走下坡之前，在高峰上走到終點」，4年過去，「彈彈球小姐」進入體操人生下一幕。



東京奧運延後一年，與世界賽緊接，令部分頂尖選手未有參賽。此外，今年世界賽本在丹麥上演，因為新冠肺炎疫情，改到日本舉行。25歲的村上茉愛，在主場「畢業公演」。

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村上茉愛的自由體操最拿手，讓她第二次封后。（Getty Images）

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決賽一開始，村上使出拿手好戲，高難度動作「Silivas」（向後翻騰兩周轉體兩周），整套動作完成得相當俐落，完場已難忍淚水。她獲得13.966分，排名第二，落後俄羅斯選手美妮高娃（Angelina Melnikova）0.34分。日本體操隊提上訴，裁判審視後提升村上的難度分，修訂為14.066分，銀牌變成金牌。

美妮高娃在東京助俄羅斯奧委會奪得女團金牌，今回賽事在個人全能奪金。（Getty Images）

美妮高娃失金，難掩失望。她事後受訪表示團隊亦提出上訴，卻無記錄，實在莫名其妙。「我的動作，未獲所有的難度分，這樣的決賽令我沮喪。我已盡我所能，表現出最佳水準」。她補充知道今回是村上最後一戰，對她的表現毫無疑問，「以世界冠軍完結生涯，妙不可言」，但對裁判的做法無話可說，「如此奇怪的經歷，人生首遭」。

村上茉愛以金牌告別體操生涯，日本傳媒形容「有終之美」。（Getty Images）

村上繼2017年加拿大蒙特利爾世界賽，再度封后，當時為日本女將63年來首面世界賽單項金牌。當時她帶着金牌回國，成為體操隊下一代主將，訪問中表示知道有傳媒叫她「彈彈球小姐」，帶著燦爛笑容說：「從小開始希望像彈弓一樣，表演時充滿力量，這個稱號不錯啊，請這樣叫我。」

村上茉愛（中）於2017年世界賽成名，「彈彈球小姐」之名由此而來。（Getty Images）

「彈彈球小姐」不負所託，甚至勝過不少前輩。她說過「不應只有我。日本在平衡木及高低槓仍然弱，希望能提升實力」，於是在2018年世界賽個人全能得銀牌，僅屈居美國女王比拉絲（Simone Biles）之後。而在今屆世界賽，她在平衡木奪得銅牌，金牌落入師妹蘆川麗（芦川うらら）手中。

做出成績，還有提攜後輩。蘆川麗年僅18歲，成為世界冠軍。（Getty Images）

至於全國上下期待的主場奧運，村上不負眾望，奪得自由體操銅牌，繼1964年東奧團體銅牌後，女隊首面獎牌。村上在世界賽再嘗金牌滋味，賽後一如所料，宣布退役。

東京奧運領軍出戰，在自由體操奪得日本期待已久的獎牌。（Getty Images）

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「剛才上場，想到是最後一次，眼淚就奪眶而出」，結束逾廿載體操生涯的村上賽後說，「發揮無誤，知道很多人為我打氣加油，好幸福」。村上直言退役之後會留在體操界，協助後輩，「巴黎奧運，以後的奧運，都希望在背後協助日本女選手，奪取獎牌」。

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村上在東奧自由體操奪銅，實為雙銅牌，另一得主正是美妮高娃。（Getty Images）

不過，這位與台灣歌手蔡依林「撞樣」的「彈彈球小姐」，不甘只做「幕後功臣」。陽光笑容加上可愛樣子，不難成為幕前寵兒。早在小童時代已參與過日劇演出，她亦說過希望嘗試關於體操的電視與演講活動，傳達體操魅力。

招牌陽光笑容，加上明星臉，退下賽場卻不會離開公眾視線。（Getty Images）

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