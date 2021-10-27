香港紅魔球迷現場見證曼聯慘敗　「隊波失去Football identity」

曼聯周日在奧脫福球場以0：5潰敗於利物浦腳下，親眼目睹這場慘案的主場球迷會有什麼感受？移居英國的香港魔迷Elden周日帶朋友入場觀賽，對賽果極之失望及無奈，他表示從未見過那麼多主場球迷看完半場就離場。雖然他沒有提早離開，但坦言「最後20分鐘已經沒再看比賽，只在撳電話」。



【香港魔迷Elden周日現場見證曼聯慘敗】

從周日雙紅會的直播中見到，當曼聯半場落後0：4時，已經有不少球迷陸續離場，到保羅普巴在60分鐘被逐後，提早離開的球迷就更多。一直身在奧脫福場內觀賽的Elden估計，約有3成現場魔迷提早走。他表示：「以往球迷都是85分鐘左右開始離場，因為奧脫福不在曼徹斯特市中心，很多球迷都要從外地搭火車過來，早走少少情有可原，但去到半場已經走，就真是未見過。」

英超雙紅會｜英媒球員評分一覽 曼聯隊長零分 C朗也遭劣評

4間英國媒體對曼聯正選球員在「雙紅會」的評價（按圖觀看球員評分）：

+ 6

01球評︱史高斯預言應驗 蘇斯克查戰術肥佬 曼聯防線崩潰愛難留

Elden表示：「自己坐得很近利物浦球迷席，加上個人極度討厭利物浦，本身都打算住入去跟利物浦球迷互鬧到完場。但這個想法只是維持了幾分鐘，拿比基達射入第一球之後就靜了，對方高過曼聯太多，沒有辦法。去到半場輸4球已經苦笑，印象中，我很少見一隊球隊被對方每一次反擊都會失波，感受得到球員及球迷的無奈。」

Elden現居英國，不時入場觀看愛隊比賽，從未試過早走。他表示：「本身沙拿入到第5球我已經想走，但我的同行朋友是第一次入去奧脫福睇波，所以才留守到最後。我最後20分鐘已經沒再看比賽，只在撳電話。」儘管曼聯經歷如此沉重的打擊，Elden指很多主場球迷仍唱歌撐到尾，「我坐在東看台，有大批球迷一直唱We'll Never Die。」

普巴後備入替15分鐘領紅被逐 曼聯踢少個竟令雙紅會放入「雪櫃」

曼聯慘敗後名宿史高斯發火鬧爆 叫蘇斯克查永不錄用普巴｜英超

+ 1

雙紅會慘敗後，領隊蘇斯克查帥位垂危，最初有傳他本周內被炒，後來報道指曼聯給予蘇帥最後3場機會。Elden認為曼聯的問題並非簡單換上干地或施丹就可以解決，他解釋：「曼聯的問題是在足球層面上，你想追求什麼？以我所知，最初請蘇斯克查及一班教練團、足球總監、技術總監，都是想追求一套高位逼搶、快速反擊的現代打法，到現在如果要找個新教練，是否又可以跟到原本那套計劃？」

費格遜極罕親到訓練基地力撐 曼聯同意給予蘇斯克查最後機會

蘇斯克查經歷雙紅會慘敗後，帥位危危乎。（路透社）

他續表示：「另外，新教練會不會跟足球總監夾到？會有幾大權力？與原本3年前定下來的計劃會不會唔同？如果他們答不到這些問題，我相信請任何人也好，都只會有短期的起色，但長期是不會有改善，不要妄想自己可以成為利物浦及曼城。簡單來說，這隊波已經失去Football identity。」

曼聯換帥干地的三大隱憂 再推倒重來走不出鐘擺輪迴｜英超

【博彩公司顯示七大下任曼聯領隊熱門】

+ 3

此外，很多球迷在「香港曼聯官方球迷會MUSCHK」Facebook留言，分享對曼聯大敗的看法，部分留言都希望蘇斯克查下台。最多人讚好的網民留言是「作為曼迷，如果一場大敗，可以送走一個垃圾領隊同一個情緒化垃圾中場，呢一場豪畀佢哋吧」。

亦有網民對所謂的「曼聯DNA」很失望，他留言：「呢啲咪就係老費子弟兵嘅威力囉，成日聽到什麼曼聯DNA，成個教練團夠有齊哂曼聯DNA喇呱！教咗啲咩出嚟？使唔使搵埋布魯士入教練團？曼聯要作出根本性嘅改變。」本報曾聯絡曼聯香港官方球迷會欲了解他們的看法，惟截稿前仍未獲回應。

C朗做手勢明寸蘇斯克查戰術不濟 不滿一曼聯球友唔交波︱英超

C朗拿度大敗後IG撰文承擔責任 呼籲球隊馬上振作為球迷踢好波

C朗老羞成怒3連擊踢波定踢人？ 高普：這球很可能是紅牌｜英超

點圖睇：英超第10輪直播賽程