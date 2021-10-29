全殘運閉幕　港隊17獎牌完賽　泳將黃漢彥5戰奪5面金牌

第十一屆全國殘疾人運動會周五（29日）閉幕，香港隊完成所有賽事後，共勇奪10金1銀6銅，其中游泳項目更是大豐收。



港隊17面獎牌中，有11面獎牌均是來自游泳項目，其中泳手黃漢彥在個人5個參賽項目全部奪金，女泳將張淬淇在5個參賽項目亦獲4金1銀，表現相當突出；另外，港隊在田徑和乒乓亦有獎牌進帳，女子跑手任國芬獲兩面銅牌，乒乓代表李銘業和唐志銘，亦獲得1金1銅。

黃漢彥成為今屆全殘運獲牌最多的港將。（香港殘奧會提供）

游泳

黃漢彥 男子SM14級200米個人四式（破全國紀錄） 金牌

黃漢彥 男子S14級200米自由泳 金牌

黃漢彥 男子S14級100米背泳（破全國紀錄） 金牌

黃漢彥 男子SB14級100米蛙泳 金牌

黃漢彥 男子SB14級100米自由泳 金牌

張淬淇 女子SM14級200米個人四式 金牌

張淬淇 女子S14級200米自由泳 金牌

張淬淇 女子S14級100米自由泳 金牌

張淬淇 女子S14級400米自由泳 金牌

張淬淇 女子S14級100米背泳 銀牌

聶建軍 男子SB13級100米蛙泳 銅牌

田徑

任國芬 女子T36級100米 銅牌

任國芬 女子T36級200米決賽 銅牌

周志偉 男子T20級跳遠 銅牌

乒乓球

李銘業、唐志銘 男子TT7級雙打循環賽 金牌

李銘業、唐志銘、唐志勇 乒乓球男子TT7級團體 銅牌

梁仲仁、蔡明輝 男子TT11級雙打循環賽 銅牌