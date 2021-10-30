張小倫把握閉關前最後輕鬆日子　李慧詩重返校園比訓練更累

東京奧運後，差不多每個周末日都有香港運動員現身公開活動，單車隊、乒乓球隊及劍擊隊今天（30日）分途出擊，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）與「花劍大師兄」張小倫一同於尖沙咀出席運動品牌活動。

張小倫表示，隨着11月來臨，輕鬆的日子已告一段落，因為教練已表明11月開始閉關，為12月展開的世界盃全力備戰。



張小倫（左）與李慧詩（右）一同出席活動，與市民自拍。（張倩儀攝）

張小倫與李慧詩同樣接連出戰奧運和全運，今天兩人一同出席公開活動，除了為運動品牌示範冬季新裝，亦參與十秒計步挑戰，並與商店門外的數十名市民自拍，小倫表示：「趁在港的時間和市民分享，在不影響訓練下，拉近運動員和市民的聯繫。」不過他透露，輕鬆的日子已經來到尾聲，因為花劍教練Gregory Koenig（Greg）已設下死線：「11月會開始辛苦了，因為教練講明所有事情都要慢慢放下，重投訓練。」

李慧詩試玩林寶堅尼模擬器。（張倩儀攝）

張小倫試玩林寶堅尼模擬器。（張倩儀攝）

世劍隊將於12月開始世界盃之旅，屬高強度系列賽，目前的正常訓練不足以應付，故11月必須開始閉關專心備戰，「體能和技術都要拾回應有水平和狀態，現在只是調整期，之後才是提升的關鍵階段」。惟12月的世界盃分站原本於迪拜舉行，現在改為阿布扎比，卻可能仍非最後定案，「因為疫情關係，到現在仍未確定，暫定12月中離港」。

與張小倫重投劍道相比，李慧詩目前仍未開始單車訓練，重點依然是校園生活，但她在上學前仍堅持到公園跑步，然後才上課，寫自傳，她說比以前更累：「可能睡眠時間不夠，比平時訓練更累，希望sem break時可以多點時間練習。」