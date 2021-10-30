英超｜利物浦主場斷送優勢　白禮頓妙射重燃希望連追兩球扳平

英超「三頭馬車」車路士﹑曼城及利物浦同時出擊，利物浦在主場鬥今季表現不俗的白禮頓，踢成2：2。



英超今季唯一不敗之師利物浦，今仗在晏菲路出擊，迎戰表現大有驚喜的白禮頓，隊長佐敦軒達臣正選領軍，前線由「埃及文明」沙拿﹑沙迪奧文尼及法明奴合作攻堅。

紅軍開賽僅4分鐘便攻破白禮頓的大門，佐敦軒達臣接應沙拿助攻，第一時間撞射破網。拿比基達中段因傷退下火線，由張伯倫後備入替，這名英格蘭中場落場後即有建樹，交出一記恰到好處的傳送，文尼近門頭槌建功，24分鐘領先至2：0。

佐敦軒達臣開賽早段為利物浦先開紀錄。（路透社）

白禮頓門將山齊士接應回傳，在龍門前方「送大禮」，解圍省中文尼入網，可惜及後VAR判定入球無效，因為文尼手球在先，使今場賽事仍有懸念。白禮頓大難不死，果然有後福，戰至上半場末段，來自贊比亞的中場美維樸（Enock Mwepu）禁區外妙射，剛好笠死艾利臣，白禮頓41分鐘追成較接近的1：2。

美維樸的精彩笠射，艾利臣亦欲救無從。（Getty Images）

這個妙射燃起白禮頓的希望，杜沙特接應倒戈的拉爾拉拿傳送，禁區內冷靜地一扣一射建功，65分鐘追成2：2平手。勢不可擋的白禮頓及後一次反擊，後備入替的蘭普堤（Tariq Lamptey）直線傳給杜沙特，這名比利時球員扣過艾利臣送入空門，可惜越位在先「食詐糊」，最終兩軍以2：2完場，握手言和。

杜沙特扣過艾利臣後送入空門，可惜越位在先。（路透社）

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