英超︱蘇斯克查：贏波洗不掉恥辱　曼聯大勝熱刺仍耿耿於懷

曼聯作客3：0大勝熱刺，一洗近期頹風，備受壓力的主帥蘇斯克查鬆一口氣之餘，仍對上周0：5慘負利物浦耿耿於懷。



過去一星期，曼聯領隊蘇斯克查的命運峰迴路轉，由被幾乎辭退、險險保住帥位、到領軍作客3：0大勝，心情大起大落。一場重要勝仗，相信短期內可望保住帥位，賽後他仍忘不了上周對利物浦一戰，「那一戰會永存史冊，曼聯史上最黑暗的其中一天。」

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蘇斯克查領曼聯3：0大勝熱刺。（Getty Images）

他甚至認為，「那是我們CV上的一個污點」，幸好如今足球成為歷史的過程變得極快，只要之後有成績，善忘的球迷很快就會忘掉過去。「當你贏3：0離開球場，並將皮球遠離我們的球門——迪基亞一次撲救也不用，實在是很滿足的一件事。」蘇斯克查感慨，「足球有時有利我們，有時又跟我們作對。」

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「我們都不能逃避」

曼聯今場勝仗一大關鍵，是前線派出今季鮮有正選機會的34歲老將卡雲尼，首次與C朗拿度正選落場並肩作戰。他大讚對方操練時的出色表現，「我成為曼聯領隊3年，卡雲尼上周二（紅魔慘負利物浦後首次操練）訓練時的表現，是我在這裏見過的最佳表現。老將（C朗和卡雲尼）領軍，他們都踢得很好，彼此尊重，無論是工作效率還是質素均無出其右。」

「卡雲尼和C朗拿度經驗豐富，我們需要它，我們亦不能逃避。今個星期對全隊所有球員而言，都很困難。他們全部都被困，在這個情況之下，經驗便十分重要。」他讚揚，

「今個星期我們很努力，男孩們都很出色。」

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蘇斯克查總算過到熱刺一關，未來一周尚有更大考驗，「我們再次要面對一個艱辛的星期，歐聯比賽然後對曼城。我們必須消化這場波，然後預備星期二（對阿特蘭大）一戰。」

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