英超︱曼聯防線關鍵一人非馬古尼　華拉尼復出救紅魔

曼聯由上周主場輸給利物浦0：5，到本周作客3：0大勝熱刺，前中後三線表現大有進步。領隊蘇斯克查終於肯變陣，由防守力奇弱的4-2-3-1，變成3-5-2之後，予人詬病的防線立即脫胎換骨。

一班球員短時間內難以突飛猛進，他們之所以「變得穩陣」，很大程度上因為一個人及時復出上陣——華拉尼。



華拉尼一復出，曼聯防線即脫胎換骨，擊敗熱刺取得重要勝仗。（Getty Images）

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當曼聯兩年前以8000萬英鎊從李斯特城引入哈利馬古尼（Harry Maguire），他們以為終可得到防線領軍人物，蘇斯克查很快便將隊長臂章交到他手上，結果所有人大失所望。

兩年過去，馬古尼雖然是個不俗的守將，但與身價不符的是，欠缺視野和領導才能。曼聯為修正這個失誤，今年夏天重金禮聘皇家馬德里的中路守將華拉尼（Raphaël Varane）加盟。

華拉尼在比賽期間提點馬古尼。（Getty Images）

曼聯防線真正統領者

這位法國中堅轉會費不及馬古尼一半，甫加盟已盡顯級數和能力，可惜早前鼠蹊受傷，對李斯特城和利物浦兩場大戰缺陣，結果曼聯防線慘不忍睹，吃下連場敗仗。

今仗對熱刺華拉尼復出上陣，讓蘇斯克查放心變陣踢3-5-2，他與馬古尼和連迪洛夫一起踢3中堅，梳爾和雲比沙卡改踢翼衛，曼聯防線立即穩健得多，足見他對曼聯後防的重要性。熱刺只有9次射門，而且無一命中目標，門將迪基亞罕有地一次撲救也不用便輕輕鬆鬆收工。

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蘇斯克查救星

不少球迷恥笑馬古尼是「後防炸彈」，上仗對利物浦後更被《曼徹斯特晚報》評為「行走中的災難」（a walking disaster）。平心而論，馬古尼作為後衛，實在不至於那麼差。問題是，他絕非統領後防的領軍人物，要他指揮隊友同時兼顧防守任務，他會相當吃力，正如對李斯特城和利物浦時那樣。然而當華拉尼在陣，馬古尼只需聽從對方指示去防守，其實可以做得不錯的。

正如今仗對熱刺時可見，華拉尼不時細細聲跟馬古尼密斟提醒對方，這位前皇馬守將的領導才能，在曼聯防線指揮若定，讓隊友不再慌失失，踢出應有水平。當然熱刺今仗表現遠在最佳水準之下，惟仍不可抹煞華拉尼的功勞。

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華拉尼在曼聯擊敗熱刺後，在社交媒體發文盡顯大將之風。（Instagram＠raphaelvarane）

即使曼聯不敵李斯特城和利物浦兩仗他均不在陣中，賽後華拉尼在社交媒體分享：「保持不失球，3個入球，全取3分。這是我們渴望展示出來的回應！」短短留言，不止表達對曼聯贏波的興奮，言語間更與隊友榮辱與共、齊上齊落，盡顯大將之風。

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領隊蘇斯克查亦大談做好防守的重要性，「我們都知道，以球隊前線的質素，只要能保持不失球，便有機會贏得任何比賽，一切關鍵在於控制球賽。」有華拉尼這位「蘇救星」在陣，就算下周二對阿特蘭大，繼而下周六對曼城，也不用再慌張。

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