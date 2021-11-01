英超｜紐奴落鑊呼聲高　主場噓聲四起　熱刺再邀意名帥執掌

被譽為「領隊生死戰」的熱刺對曼聯，紅魔鬼憑C朗拿度﹑卡雲尼及拉舒福特各建一功，作客3球淨勝熱刺，蘇斯克查得以鬆一口氣。對家慘敗的紐奴當然得到完全不同的待遇，主場球迷瘋狂「開汽水」，被炒聲音甚囂塵上。



關乎兩名領隊帥位的「生死戰」，蘇斯克查帶領的曼聯變陣出擊，由合共70歲的C朗拿度及卡雲尼攻堅，經驗老到的二人各建一功，加上後備入替的拉舒福特錦上添花，作客的曼聯3球淨勝熱刺，稍為減輕蘇帥的壓力。

蘇斯克查贏波笑得出，面對球迷當面攻擊，亦可從容面對，向「Haters」笑言：「畀我做埋個訪問先，陣間你哋先慢慢鬧！」

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蘇斯克查：贏波洗不掉恥辱 曼聯大勝熱刺仍耿耿於懷

蘇斯克查領曼聯3：0大勝熱刺。（Getty Images）

被稱為「領隊生死戰」，落敗的熱刺領隊紐奴就笑不出了。主場球迷看來已經對這名葡籍領隊十分不滿，球迷高呼「我哋要紐奴落台！」，當抽起盧卡斯莫拉換入貝雲積時，球迷噓聲更加大，並直呼「都唔知你做緊乜」（You don't know what you're doing）。「刺迷」怒氣未能平息，及後連主將哈利卡尼亦加入被噓行列。

今年6月才上任的紐奴，賽後直言理解球迷的情緒，「當球隊發揮不佳時，球迷們當然不高興，我十分理解來自他們的批評和不滿，球隊的確不在正確的方向。」

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熱刺主場慘敗後，紐奴下台的聲音再度炒熱。（路透社）

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同樣的戲碼彷彿隔一周再度上演，只是主角不同。當熱刺主場慘敗後，紐奴被炒呼聲相當高，英國傳媒指熱刺主席利維正在考慮是否出手，倘若紐奴被辭退，他將會成為利維治下接任最短時期的領隊。

曾執教車路士的干地（Antonio Conte），是球壇待業又具級數的主帥，這名意大利名帥說得上十分忙碌，上星期瘋傳準備接掌曼聯，今個星期風聲一轉，干地已經成為熱刺下任領隊大熱門，英國《電訊報》表示熱刺已重啟與干地的談判。

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干地很忙，上星期傳接掌曼聯，今個星期已經風聲一轉。（Getty Images）

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