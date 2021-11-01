汀角路單車意外｜奪命斜一年兩宗嚴重炒車　教練傳授安全落斜心得

大埔昨日（10月31日）發生致命單車意外，有57歲男子騎着一輛摺疊單車沿汀角路旁的單車徑往大埔方向前進，去到一段鄰近大埔東消防局的落斜路時失控墮地，頭部受創，送院後不治。今年4月，也有一位中年婦人在這段斜路踩單車落斜時，發生嚴重意外。有單車教練表示，這條長約350米的斜路是意外黑點。



大埔大美督是港人踩單車的熱門地點。（資料圖片/鄭子峰攝）

這段斜路位於珀麗高爾夫球會門口與大埔東消防局之間，長約350米，沿汀角路而建，是單車徑來往大埔市中心及大美督的必經之路。往大美督方向是上斜，而往大埔方向則是落斜。每逢周末假日，這段來往大美督的單車徑都吸引不少遊人。

圖中的紅箭咀標示了事發斜路的位置，位於來往大埔及大美督的單車徑中間。

昨日的意外報道：大埔汀角路單車男落斜自炒 頭盔爆裂滿地鮮血 昏迷送院亡

▼▼大埔汀角路摺疊單車意外▼▼

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香港單車學院教練馬嘉樑表示，這段斜路可以分為3部分，由高爾夫球會門口起，一開始是一截斜度較高的單車徑，中間會有一段較平緩的，跟住到最尾再有一段急斜，直至消防局門口。他說：「落斜時，首先會落得很快，到平的那段會維持速度或者慢慢加速，再突然間會變成急斜，會落得再快一點。」

在今年4月，一名43歲女子騎單車沿汀角路單車徑往大埔市中心方向行駛，駛至大埔東消防局對開一段斜路時，她突然失平衡自炒，頭部撞向地面，送院後情況危殆。（資料圖片）

今年4月的報道：大埔汀角路女子踩單車自炒 頭部撞地昏迷送院搶救

馬嘉樑表示這條斜路是單車意外黑點，意外成因很多時是速度過快，太輕視下坡路。他續說：「這段路比較窄，中間有黃色的『神主牌（塑膠減速護柱）』，對於初學及技術不好的人來說，會影響視線看不清空位，很容易望住其他東西而失控。」

馬嘉樑表示，事發汀角路的單車斜路是意外黑點。（資料圖片/顏銘輝攝）

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這段斜路又長又窄，馬嘉樑建議踩單車落斜的人要謹慎一點，「應該望前遠方留意路面情況，其次用重心腳踩實腳踏維持平衡，雙手平均按下煞掣」。他不建議新手及家庭車踩這段斜路，單車徑旁亦設有行人路，有需要可以選擇推車。

另外，馬嘉樑提到致命單車意外大多是頭部受傷，但他表示大多數頭盔只有兩三年壽命，過期後發泡膠質會變硬失去保護力。

↓↓十大單車黑點（屯門至大埔段）↓↓

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