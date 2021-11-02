英超｜傳干地周二接掌熱刺　蘇斯克查誤成「殺人兇手」：唔開心

上周末上演的「魷魚打吡」中，主場慘敗的熱刺快刀斬亂麻，周一（1日）公布辭退上任僅4個月的紐奴，成為利維治下「最短命」的領隊。

一星期前盛傳落鑊的蘇斯克查，今周竟成為「殺人兇手」，蘇帥亦坦言有點不好意思。



兩大受壓領隊蘇斯克查與紐奴，上周末各自領軍互撼，這場被戲稱為「魷魚打吡」的聯賽後，紐奴卻成為了刀下亡魂，熱刺手起刀落，斬斷僅4個月的合作關係。

熱刺由意大利人柏拉迪斯（Fabio Paratici）擔任足球總監，屬意找回同聲同氣的同鄉合作，不少意大利記者透露熱刺已與干地（Antonio Conte）達成協議，雙方簽約18個月，將在英國時間周二正式官宣。英國《太陽報》表示干地上任後，可以運用1.5億英鎊的轉會費，看來熱刺主席利維勢將大破慳囊。

熱刺領隊難撈紐奴慘成「短命種」 亂局延續由管理層造成｜01球評

對比紐奴，曼聯領隊蘇斯克查的命運截然不同，即使主場慘敗宿敵利物浦5蛋，蘇帥未有立即落鑊，更捱得過一星期後送紐奴一程。蘇斯克查在任的壓力，相信不會比紐奴少，同是天涯淪落人，如今一不小心打爛對方飯碗，蘇帥亦深表同情，「作為同行，當你見到有人被炒時都難以高興，尤其是一個像他（紐奴）努力的領隊，有機會我希望與他聯絡，告訴他我的感受。」

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