英超熱話｜紐奴極速落鑊　盤點歷年短命領隊名宿名帥都有份

一場大敗，熱刺手起刀落，隨即送走上任僅4個月的紐奴，亦是英超史上其中一名「短命領隊」。回顧英超歷史，比紐奴更短命的領隊大有人在，大名主帥、名宿統統榜上有名。



主場慘吞曼聯3蛋的熱刺，主席利維與足球總監柏拉迪斯（Fabio Paratici）等管理層立即召開緊急會議，並隨即在周一（1日）宣布解僱領隊紐奴，整個教練團隊連根拔起。

4個月﹑124日﹑10場英超聯賽，即使季初三連勝一度進佔榜首位置，但近7場聯賽僅得2勝5負，紐奴在熱刺的旅程告一段落，成為利維治下最「短命」的領隊。

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一場慘敗，紐奴即被熱刺辭退。（Getty Images）

「不許你注定一人」，翻查英超歷年不同領隊，多達11名主帥任期比紐奴更短，當中不乏名宿和名帥。

如今接掌屈福特的雲尼亞里（CLAUDIO RANIERI），當年帶領李斯特城奇蹟奪冠後，2019年回歸打救有降班危機的富咸，可惜如意算盤打不響，16場賽事僅得3場勝仗，最終難逃降班命運，領軍106日被辭退。

阿仙奴名宿阿當斯（Tony Adams）在2008年由助教坐正，接替哈利列納帶領樸茨茅夫，15輪英超中只得兩勝，結果同樣106日收到「大信封」。不過他們仍不是最快被炒的，任期最短一人，在位只得可憐的41天。

▼▼英超11個最短命領隊▼▼

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