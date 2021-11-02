羽毛球．德國HYLO賽｜李卓耀苦戰挫大馬球手晉級　官網免費直播

香港羽毛球代表隊馬不停蹄出戰多項賽事，完成丹麥公開賽及法國公開賽後，周二（2日）起轉戰德國HYLO公開賽（超級500賽事）。

為港隊打頭陣的有男單選手李卓耀，他以7號種子身份在首圈迎戰馬來西亞選手劉國倫。



港羽周日晚（10月31日）由巴黎前往德國沙卜勤（Saarbrücken），然而卻遇上火車壞車，延誤兩小時後班次終取消，輾轉下才在周二凌晨抵達目的地。德國賽首日只得李卓耀一名港將出賽，伍家朗和兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪及張德正／吳詠瑢都周三（3日）才上陣。

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李卓耀與其餘港隊隊友因火車壞車及取消，折騰一番才抵達目的地。（資料圖片／楊宇翹攝）

李卓耀在第一圈對世界排名20的大馬選手劉國倫，雖然雙方過往5次交手，李卓耀全部獲勝，但這位港將打得較預期艱苦，雖然第一局到中場休息時李卓耀領先11：8，但雙方分數咬得極緊，李卓耀也有不少犯錯，幸他其後表現回穩，以21：17先取一局。

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第二局早段，李卓耀一度遭對手壓制，落後至1：5，其後在8：8、9：９、10：10拉鋸，劉國倫一記扣殺落網，令李卓耀成為率先取得11分進入中場休息的一方，這位港將亦顯得相當疲累。雙方其後互有不多於兩分差距的領先，一直緊咬至20：20，需「刁時」決勝，最終李卓耀連取關鍵的兩分，以22：20再取一局，2：0淘汰劉國倫。

李卓耀在丹麥及法國兩站，分別打入4強及8強，表現不俗。（資料圖片／楊宇翹攝）

港羽德國HYLO公開賽首圈對手

男單：

李卓耀（7號種子） 對 劉國倫（馬來西亞）

伍家朗（3號種子） 對 Brice Leverdez（法國）



混雙：

鄧俊文／謝影雪（7號種子） 對 Mark Lamsfuss／Isabel Lohau（德國）

張德正／吳詠瑢 對 Adnan Maulana／Ｍychelle Crhystine Bandaso（印尼）



比賽日期：11月2至7日

