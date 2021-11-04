歐聯｜美斯缺陣PSG臨尾香失分　史達寧打破兩個月入球荒

曼城與巴黎聖日耳門同列歐聯A組，兩大豪門今輪命途各異，主場出擊的曼城以4：1輕取布魯日；美斯缺陣的PSG，作客德國的RB萊比錫，完場前補時階段卻被追平，痛失兩分，並讓出榜首位置。



上輪英超爆冷主場不敵水晶宮的曼城，周中歐聯再度主場出擊，菲爾科頓與基亞利殊繼續正選，夥拍馬列斯前線攻堅。面對實力稍遜的布魯日，「藍月亮」未遇太大壓力，先由科頓打開缺口，史東斯隨後立即擺烏龍，領先優勢化為烏有。曼城換邊後由馬列斯﹑史達寧及加比爾捷西斯各建一功，最終4：1輕取布魯日。

今季上陣機會大減的史達寧，今仗後備入替終有斬獲，取得8月後的首個入球，打破入球荒，而簡斯路今仗則交出3個助攻。

史達寧打破入球荒，為曼城擴大領先優勢。（路透社）

另一場A組賽事，美斯因傷缺陣，巴黎聖日耳門由尼馬及麥巴比領軍，作客鬥RB萊比錫，主隊由尼干古在早段先拔頭籌，及後更有機會擴大優勢，可惜安達施華12碼宴客，PSG把握機會還以顏色，韋拿杜姆梅開二度，半場反超前2：1。PSG換邊後未能拉開比分，守將甘佩比完場前禁區內犯天條，萊比錫由蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）主射12碼中鵠。巴黎完場前「臨尾香」，被對手追平2：2，痛失兩分，同時讓出A組榜首位置。

蘇保斯拉爾完場前射入12碼，萊比錫以2：2逼和PSG。（路透社）

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