英超｜曼聯成功方程式有隱憂　後防大將傷出篤定缺陣打吡戰

曼聯在打吡戰前傳來壞消息！

傷癒復出不久的中堅華拉尼，周中歐聯對阿特蘭大再度傷出，曼聯官網宣布這名法國中堅至少要休息一個月，周末的曼市打吡篤定缺陣，再度打擊紅魔鬼防線。



曼聯最近兩仗改踢3-5-2，由哈利馬古尼﹑連迪路夫及華拉尼組成的三人防線，紅魔在防守力上有點起色。連迪路夫早前受傷，周中對阿特蘭大一仗改由艾歷拜利（Eric Bailly）任正選。

正以為三中堅陣式是曼聯的成功方程式時，華拉尼在今仗再度傷出，曼聯官網發聲明表示這名法國中堅大腿受傷，至少一個月未能披甲。華拉尼傷癒不久，早前他缺陣的兩場聯賽，紅魔鬼狂失9球，他復出後率領防線，立即為球隊保住清白之身，效果立竿見影，如今在「曼市打吡」前再掛免戰牌，相信蘇斯克查亦有排煩。

曼聯防線關鍵一人非馬古尼 華拉尼復出救紅魔

華拉尼復出兩仗後再度傷出，對曼聯防線必定有影響。（Getty Images）

曼聯後防早前有災難級演出，與「慌失失」的隊長馬古尼必然有關係。他在對李斯特城一仗傷癒復出，但4個失球亦與他有關，「雙紅會」後更被曼市報章《曼徹斯特晚報》稱為「行走中的災難」（a walking disaster），曼聯防線崩潰馬古尼確實責無旁貸。

英國《每日電訊報》透露原來馬古尼有苦衷，這名紅魔隊長克服小腿傷患，比預計提早10日復出，加上傷癒後僅練一課便匆匆披甲，沒有比賽狀態下「頂硬上」，最終換來慘烈的收場。幸好隨體能及狀態提升，馬古尼的表現近日有所好轉。

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英媒指馬古尼比預期早復出，以致狀態不足出戰，結果交出災難式的表現。（Getty Images）

連迪路夫有輕傷在身，相信可趕及上陣，或許蘇斯克查可以繼續沿用三中堅陣式，由連迪路夫、艾歷拜利及馬古尼扼守中路，尤其是久別正選的拜利表現神勇，連番飛身鏟截奏效，在數據上更將馬古尼比下去，令球迷們刮目相看。

華拉尼缺陣，防線失去領軍人物之下，不妨由拜利取代馬古尼在後場指揮，說不定效果會較曼聯隊長更理想。

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拜利今場在後防一夫當關，表現比馬古尼好。（歐洲足協Twitter）

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點圖睇：蘇斯克查上任後，英超各隊轉會開支比較（資料來源：Sky Sports）