歐協聯｜干地熱刺主場出擊萬人景仰　地標戰響勝鼓點評改進方向

干地由「無限接近」到周二（2日）正式上任熱刺領隊，隨即在主場出擊歐洲協會聯賽上演地標戰，與荷甲的維迪斯交手，主場球迷以英雄式歡迎這名意大利名帥，干地亦以一場勝仗揭開新一頁，賽後坦言球隊大有進步空間。



「呢場波好痴線！」熱刺新任主帥干地賽後這樣形容今仗。熱刺不足半小時已憑孫興慜及盧卡斯莫拉各建一功，加上對方的烏龍球，極速領先3球，以為大局已定之際，客軍維迪斯其後7分鐘連下兩城，追至2：3較接近的紀錄。

熱刺中堅基斯甸羅美路換邊後兩黃一紅被逐，維迪斯乘着人數優勢向熱刺施壓，幸好隊長洛里斯一夫當關，維迪斯守將杜基希末段攬跌哈利卡尼，同樣兩黃一紅被逐，加上門將舒曉拔禁區外犯手球直接領紅，熱刺最終有驚無險以3：2擊敗維迪斯，以7分暫列G組次名。

歐協聯熱刺3：2險勝維迪斯 歐霸韋斯咸2：2和亨克

孫興慜先開紀錄，助熱刺力克維迪斯。（路透社）

周二走馬上任的干地，執教熱刺有個好開始，這名意大利名帥今仗即獲熱刺主場球迷熱烈歡迎，看台上出現不少意大利國旗，當干地登場時全場更是掌聲雷動，不停高呼干地的名字。

熱刺球迷高舉意大利國旗支持新帥干地。（路透社）

干地首戰打開勝利之門，賽後表示球隊今仗值得取勝，「當球隊領先3球時，其後兩個失球也可避免，加上羅美路被逐，使我們踢得十分辛苦，幸好最終獲勝。」

正如干地所說，兩個失球也可以避免，他認為球隊仍有不少進步空間，並直言球迷們要有耐性，「球員們要更有自信，而這是需要時間，這就是現時面對的最大問題，兩日後即對愛華頓，根本不可能在如此短時間中作出改變。我們需要耐心一點，因為球隊在戰術上及體能上亦要努力，但我對我的工作有信心。」

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熱刺選帥走冤枉路干地曾無限接近 為慳錢失財又失時

干地首戰響勝鼓，賽後坦言球隊仍有不少進步空間。（路透社）

干地舉手投足也是焦點：

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