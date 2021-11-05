歐協聯｜熱刺新帥福星孫興慜　「十分期待與干地日後的合作」

千始萬喚，熱刺新帥干地首仗領軍主場出擊，以3：2力克維迪斯打響頭炮。熱刺今仗由孫興慜攻入開紀錄的一球，這名韓國球星原來是近幾任的新帥福星。



干地（Antonio Conte）接掌熱刺首仗旗開得勝，憑孫興慜﹑盧卡斯莫拉及對方的烏龍球，有驚無險以3：2擊敗維迪斯。

盧卡斯莫拉上半場一次攻門，被維迪斯門將舒曉拔撲出，再快哈利卡尼一步拍走皮球，孫興慜上前補射建功，15分鐘為熱刺打開紀錄，干地領軍的首個入球。

孫興慜補射得手，為干地攻入執教熱刺的首球。（路透社）

孫興慜原來已非首次為新帥送上見面禮，摩連奴上任首仗對韋斯咸，這名韓國球星先開紀錄；紐奴的地標戰對曼城，無獨有偶同樣由孫興慜攻入首球，連續為三任新帥開紀錄，並全數贏波，稱得上是熱刺新帥福星。此外，看守領隊賴恩美臣領軍首戰，孫興慜亦有進賬，球隊最終同樣報捷而回。

熱刺新帥福星孫興慜：

對孫興慜而言，這只是個紀錄而已，沒有事情比球隊全取3分更重要。「孫仔」經歷熱刺多次易帥，雖然並不是一件開心事，但他也期待日後與干地的合作，「他（干地）只帶領球隊兩節練習，我十分期待與他合作，因為他是個世界級教練，我希望從他身上學習更多，成為一個更出色的球員。」

歐協聯熱刺3：2險勝維迪斯 歐霸韋斯咸2：2和亨克

干地領軍地標戰響勝鼓 熱刺主場出擊受萬人景仰

孫興慜戰至下半場中段退下火線，與新帥干地擁抱示意。（Getty Images）

干地舉手投足也是焦點：

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