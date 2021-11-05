英超熱話｜曼聯邊緣人場內失意場外報喜　荷蘭師兄抵死留言搶鏡

荷蘭中場雲迪碧克在曼聯的日子不太順遂，上陣機會少之有少，在球會的將來成疑，最近球場外傳來好消息沖喜，這名前阿積士球員透過社交網站宣布女朋友有喜，荷蘭國家隊的師兄雲達美迪一個問題即贏得過萬網民讚好。



曼聯中場雲迪碧克（Donny Van de Beek）繼續不受主帥蘇斯克查重用，最近終在歐聯賽場有機會上陣，難得地獲得3分鐘的上陣時間，這名荷蘭中場其後在社交網站發文，直言不會放棄，暗示一切有關他的轉會消息也是傳聞。

雲迪碧克曼聯黑暗生涯終見轉機？ 雙紅會後一件事獲讚專業

即使上陣機會寥寥可數，雲迪碧克並未有放棄。（Getty Images）

重溫：雲迪碧克不滿逐格睇

+ 1

場內失意，場外卻有好消息，雲迪碧克透過個人Instagram上載一張與女朋友的合照，二人手牽手，並拿着一張超聲波的圖片，宣布即將成為父母，迎接小生命的來臨。一眾曼聯隊友如般奴費南迪斯﹑拉舒福特﹑馬迪爾及連格等人隨即留言祝賀，昔日好拍檔法蘭基迪莊亦有現身。

曼聯最近算得上是喜事重重，除了雲迪碧克，C朗拿度早前亦宣布有喜，他的女朋友懷有雙胞胎。

C朗上載與女友甜蜜合照報喜 人生第二次「梅開二度」

雲迪碧克透過社交網站宣布女朋友有喜。（Instagram截圖）

祝賀留言或許太過主流，荷蘭大師兄﹑退役國腳雲迪美迪（Andy van der Meyde）的一個荷蘭文留言包含雙重意義，「恭喜晒，咁個BB會唔會叫Ole Gunnar？」，後方加上「笑到喊」及「心心」的表情符號，殺傷力大減。這個抵死留言贏得不少網民歡心，至今已有接近13000個讚好。

雲達美迪的抵死留言，贏得不少網民歡心。（Instagram截圖）

雲迪碧克的女朋友正是荷蘭一代名將伯金（Dennis Bergkamp）的「寶貝囡」Estelle，二人早在效力阿積士已經拍拖，荷蘭傳媒盛傳伯金曾為「未來女婿」分析，說服對方加盟曼聯，如今又會否後悔呢？

雲迪碧克與Estelle拍拖多年，不時「放閃」。（Estelle Bergkamp Instagram截圖）

【伯金愛女Estelle的靚相選輯】

+ 7

英超第11輪直播賽程：