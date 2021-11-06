羽毛球．德國HYLO賽｜伍家朗8強演精彩一戰　出局仍與對手相擁

港羽「一哥」伍家朗在德國HYLO公開賽打入8強，面對印尼球手斯里簡夫，最終以1：2告負出局。港隊下周將休戰，並轉赴印尼作賽。



港羽連續征戰三站歐洲賽，來到最後一站的德國HYLO公開賽，兩對混雙組合張德正／吳詠瑢及鄧俊文／謝影雪雙雙首圈止步，李卓耀也在男單16強畢業，只餘伍家朗打入8強，也是這位港將自年初的泰國公開賽獲亞軍以來，首次打入8強階段。

伍家朗在丹麥站及法國站均在次圈出局，來到德國HYLO賽終可突破。（Badminton Photo）

世界排名第9的伍家朗，今站以3號種子身份出賽，8強面對6號種子斯里簡夫，首局以大差距的11：21先失，但第二局開始發揮凌厲後勁，一度落後2：4之下仍沉着應戰，多次連續取分之下以21：12扳回一局。

進入決勝局，兩位球手第一分已打出一輪高速攻防，最終由斯里簡夫先得分，全場都為兩人鼓掌；斯里簡夫相當強勢，即使遭伍家朗反先2：1，仍連取5分至6：2。

伍家朗的8強對手是印尼球手斯里簡夫。（Getty Images）

兩人每一分都打得激烈，斯里簡夫進攻狠辣，但家朗防守頑強，屢次令對手犯錯或是把握機會反擊得分，一度追平至8：8，惟狀態更佳的斯里簡夫又再打出一段7：0的攻勢，領先至15：8。家朗在落後16：20之時連追3分，惟最終仍以19：21再失一局，總比數1：2告負，兩人賽後亦惺惺相惜，隔網相擁。

伍家朗出局後，意味港羽全體已完成三站歐洲賽事，稍後將轉往印尼，出戰至少2場大賽，包括印尼大師賽（11月16至21日）及印尼公開賽（11月23至28日），能否參加當地舉行的年終賽，則要視乎最終世巡賽排名而定；12月12至19日的世界錦標賽，則會於西班牙上演。