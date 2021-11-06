東京奧運｜近百港將迪士尼祝捷大受遊人歡迎　朱文佳爭亞殘運衛冕

一眾出戰東京奧運及全運會的港將近日馬不停蹄出席公開活動，周六（6日）香港迪士尼邀請近百名港將參與凱旋慶典，表揚歷史佳績。



香港運動員及其團隊先後在今年四大體壇盛事，東京奧運會及殘疾人奧運會、陝西全運及全國殘疾人運動會中大放異彩。拼盡全力追逐夢想的身影與精神，感動港人。

香港迪士尼邀請近百名港將參與凱旋慶典，表揚歷史佳績。（梁鵬威攝）

近百名港隊代表包括東京奧運爭先賽銅牌李慧詩、男花代表張小倫、蔡俊彥、乒乓女團銅牌蘇慧音、杜凱琹與李皓晴；殘奧羽毛球銀牌朱文佳、劍擊女將余翠怡等以及全運跳遠代表陳銘泰等人，均有參與凱旋巡遊，受到在場市民掌聲與熱烈支持。

李慧詩與乒乓女團等奧運獎牌港將坐上遊行車上。（梁鵬威攝）

港將受到入場市民熱情支持。（梁鵬威攝）

身處在宣揚「夢想」的迪士尼，為香港奪得殘奧歷史上首面羽毛球SH6單打銀牌的朱文佳，有感而發表示：「艱辛之下堅持訓練，一天一天努力變成自己的資本。人生路途上，機會成日都有，視乎有沒有把握抓住機會，希望大家也堅持追逐夢想。」

香港隊在今年四大運動會上創下佳績，參與凱旋慶典。（梁鵬威攝）

羽毛球於東京奧運首度成為殘奧項目，30歲的朱文佳勇奪銀牌後，坦言因暫時未有賽事參與，目前正在調整狀態，最快有機會是明年3月在西班牙舉行的賽事。「短期目標放在來年亞殘運，這亦是四年一度的大型運動會，會盡力打好比賽。」

男花代表張小倫被不少市民「集郵」。（梁鵬威攝）

朱文佳在上屆雅加達亞運取得首面亞殘運金牌，亦是他球員生涯以來首面單打金牌，他力爭於下屆衛冕，再創歷史。

朱文佳力爭在明年亞殘運衛冕。（梁鵬威攝）

同場還有為香港贏取首面全運會女子公路個人賽金牌的李思穎，個性有點害羞的她不多出席大型活動，笑言仍在習慣面對群眾。20歲的她完成全運會後，除繼續訓練外亦在9月開始修讀學士課程，希望可以兼顧學業及訓練。她表示11月尾至12月初便會隨單車隊出發到昆明，盡早接受高原訓練以備戰亞運。