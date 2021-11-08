英超｜雲尼亞里鬧爆阿仙奴不講武德　阿迪達反擊：我們最老實

剛滿70歲的老帥雲尼亞里上月初接掌屈福特，今仗作客挑戰近況甚勇的阿仙奴，可惜一球飲恨，這名意大利名帥賽後炮轟兵工廠不講武德，憑一個不光彩的入球致勝。



9月至今英超未嘗一敗的阿仙奴，周日（7日）主場迎戰中下游的屈福特，並非想像般輕鬆，阿仙奴開賽早段先有布卡約沙卡「食詐糊」，及後隊長奧巴美揚12碼宴客，戰至下半場憑伊美路維（Emile Smith Rowe）一箭定江山，兵工廠的3分得來不易，以20分升上聯賽榜第5位。

伊美路維一箭定江山，助阿仙奴主場全取3分。（路透社）

阿仙奴的入球同樣惹來爭議，當時兵工廠右路傳中，屈福特守衛頭槌頂出禁區外，伊斯美拿沙亞控球時與美蘭尼爾斯相撞倒地，皮球落在屈福特腳下惜再度誤傳，賓韋特（Ben White）個人突破被攔截，輾轉落在禁區頂，伊美路維隨即衝前起腳建功。兵工廠入球過程中，沙亞全程倒地，阿仙奴眾將沒有把皮球踢出界的意欲，更將皮球送入網內。早在這個入球前，奧辛杜芬（Ozan Tufan）受傷，屈福特球員將皮球踢出界外，但阿仙奴球員未有將控球權交回屈福特腳下。

雲尼亞里賽後直接與阿迪達討論是否應該把皮球踢走。（路透社）

屈福特主帥雲尼亞里當然不滿，直斥這是不尊重的行為，「我們自願將皮球踢出界，因為場中有球員受傷，這是正常做法，亦預期他們會交回控球權。沙亞其後被侵犯倒地，球證沒有示意，對方球員亦沒有停下來的意思，最終更轉化成入球，這個做法十分不尊重。」

雲尼亞里與阿迪達賽後握手時，亦有就此事交流。阿仙奴領隊阿迪達開腔捍衛麾下，認為球員做法沒有錯，「我只能說我們是最老實的球隊，有時更有點幼稚。如果我們球隊其中得利，我必然會道歉，但從這次事件中，球隊沒有半點動機『攞着數』！」