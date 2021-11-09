《走在運動的路上》今播放　金句王李靜打頭陣　從運動反思人生

東京奧運之後，香港掀起一片運動熱潮。獎牌背後，是汗、是淚、是失望、是掙扎，然而我們的健兒從未言棄，以鬥志戰勝無數難關。

香港電台全新節目《走在運動的路上》，每集都道出香港體壇現役與退役運動員的心路歷程，為觀眾帶來正能量。節目今晚（11月9日）9時30分於港台電視31播放，首集有女乒「金句王」李靜打頭陣。



第一集嘉賓：李靜。（港台提供）

競技場上的佳績，並非朝夕之事。運動員經過多年苦練，一代又一代將運動精神傳承下去，當中他們面對無數失敗挫折和人生抉擇，這些有血有肉的故事，對於不是運動員的我們，同樣充滿共鳴。港台新節目《走在運動的路上》，將與15位體壇健將對談，透過他們在運動員生涯中的反思和堅持，展現運動員人性的一面，也給觀眾一點正能量，即使面對失敗、即使忘掉堅持下去的理由，但對於人生，我們依然要有追求，終會找到觸動心靈的意義。

第一集嘉賓：李靜。（港台提供）

第一集《熱血青年》嘉賓李靜，他2000年南下香港發展，2004年勇奪雅典奧運男雙銀牌攀上人生高峰，今年再帶領女乒摘下東京奧運女團銅牌，從前線上陣殺敵到幕後出謀獻策，儘管年少不再，但熱血依然，他經歷的轉變，將在節目中娓娓道來。

第二集嘉賓：陳偉豪。（港台提供）

第二集《堅持夢想》主角陳偉豪、第三集《不斷向前》嘉賓方力申，同樣是退役運動員。前者在香港球壇拼搏21年，成為香港球迷心中永遠的「香港隊長」；後者則是香港一代男飛魚，儘管退役多年轉戰影藝圈，但他於2019年毅然挑戰45公里環島游，為慈善機構籌款，「堅持」、「前進」、「轉身」，都是兩人在不同崗位上演繹體育精神的故事。

第三集嘉賓：方力申。（港台提供）

《走在運動的路上》由伍家謙、林定勤和陳漢威主持，11月9日起逢周一至周四，晚上9時30分在港台電視31播放，港台網站tv.rthk.hk、流動程式RTHK Screen同步播出，並提供節目重溫。有興趣可瀏望節目網站https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/sportsspirit。