英超｜艾迪賀維成紐卡素首簽　前車路士猛人勢任足球總監

「喜鵲」紐卡素一夜之間飛上枝頭，變成億萬大軍，曾經有意邀請艾馬利接掌，可惜慘食檸檬，周一（8日）宣布由前般尼茅夫主帥艾迪賀維接手，簽約兩年半。紐卡素今非昔比，這名43歲的少帥當然賣口乖，直言今次是大展拳腳的好機會。



沙特主權基金完成收購，一躍成為豪門的紐卡素，改革首步就是解僱布魯士（Steve Bruce），盛傳邀請艾馬利（Unai Emery）回歸英超卻被拒，原來曾帶領般尼茅夫的艾迪賀維（Eddie Howe）才是真命天子，與紐卡素簽約兩年半。

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艾迪賀維接掌紐卡素，有傳教練團班底亦會一同上任。（Getty Images）

本月底滿44歲的艾迪賀維，教練生涯曾經執教般尼茅夫及般尼，無獨有偶也是中型班，如今搖身一變成為億萬大軍的主帥，直言這發展的大好機會，「有幸成為紐卡素的主教練，是我及家人自豪的一天。我希望在球隊取得成功，急不及待在球員們合作，再次感激班主給予我機會，以及球迷們熱烈的歡迎。」

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紐卡素行政總裁Amanda Staveley對賀維帶領般茅期間留下深刻印象，與球隊方向不謀而合，希望他可以協助紐卡素打好基礎。

艾迪賀維的當前急務，就是為紐卡素在今季英超打開勝利之門，「喜鵲」以5分暫列尾二，亦是全英超唯一未曾贏波的球隊。

離開般尼茅夫後，艾迪賀維準備開展執教生涯新一頁。（資料圖片／Getty Images）

賀維上任，只是其中一步，英國《電訊報》透露紐卡素有意邀請艾曼尼路（Michael Emenalo）出任足球總監。這名前尼日利亞國腳曾經在車路士工作10年，是班主艾巴莫域的左右手，可惜他在2017年傳聞因為內部矛盾而請辭，英媒盛傳艾曼尼路頗為欣賞艾迪賀維，二人有望一拍即合。

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