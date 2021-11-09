大球場重建計劃看台大縮水　研究增建辦公空間解奧運大樓爆滿

香港足球聖地——香港大球場的重建計劃逐步推進，逐步走進回憶，既成事實。

據康文署最新一份文件，大球場在重建後大幅「縮水」，看台擬大減超過四分之三，並加設田徑跑道，目標供公眾使用。減少座席，除了符合噪音要求，亦考慮到奧運大樓的辦公需要。



灣仔區議會下周二（16日）開會，議程之一是聽取康文署就改建大球場計劃的進度報告。署方於前年提交計劃，擬重建超過六十年歷史、1994年重建完畢的大球場，供學校、團體及公眾使用，會加設符合國際標準的田徑比賽設施，包括400米跑道。

香港大球場擬改建地區運動場，看台縮小，加設田徑跑道。（資料圖片）

最新一份進度報告指，康文署委託顧問評估重建計劃的噪音及交通影響，估計現時容量4萬人的大球場，看台改建為9000位並加上減低噪音措施及隔音屏障後，便符合環保要求。

此外，計劃透露大球場規模縮小，原因之一是為奧運大樓提供更多空間。報告指奧運大樓過於擠迫，已不足港協暨奧委會及47個總會和團體辦公，有總會近年要另覓地方。故此，重建計劃亦會研究興建辦公空間，務求「地盡其用」。署方聘用的顧問評估大球場一帶的交通負荷，包括道路、泊車等，認為大球場減少規模及用途改變，道路網絡足以應付。

2009年，港足在東亞運後上擊敗日本，全城瘋狂。（影片截圖）

隨着啟德體育園工程展開，大球場改建勢在必行，香港球迷聖地將退下舞台。回顧1994年重建後，上演一場又一場本地大戰。2009年，沉悶已久的香港足球氣氛熾烈，南華在亞協盃戰至準決賽，10月底對科威特競技的次回合吸引逾3.74萬球迷入場，令大球場翻新後首次在正式賽事滿座「扯紅旗」。同年12月舉行東亞運，港隊在此擊敗日本奪得金牌，為全城瘋狂。

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2019年省港盃，港隊U23次回合大勝廣東4球，後上捧盃。（資料圖片／梁鵬威攝）

不過，大球場不乏基本問題，重建後不久，歌手譚詠麟舉行演唱會遭大坑居民投訴，被揶揄正在舉行「細細聲」演唱會。噪音問題惹來投訴，以致往後甚少舉行音樂活動，令租務收入大減。而大球場草地質素長年低落，一再出現爛地。2013年英超挑戰盃，草地惡劣如泥地令一些球員受傷。

尼格度慘成「泥格度」，大球場草地成為國際笑話。（Getty Images）

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