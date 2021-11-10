英超熱話︱蘇斯克查實驗式改造查頓辛祖　一個情況下或大派用場

曼聯近況陷入低潮，帥位不穩守蘇斯克查為求翻身，竟想出「瘋狂」大計——把身價7300萬鎊的翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）改造成翼衛。



紅魔今夏以以7300萬鎊從多蒙特收購英格蘭翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho），這位新兵卻因季前受耳朵發炎及小腿受傷所影響，遲遲未能適應英超節奏。

辛祖至今仍未打入常規正選名單，在各項賽事上陣13場，當中僅6場正選，踢足全場的更只得1次。他共上陣566分鐘，卻未能交出任何入球跟助攻，落選英格蘭代表隊參戰世界盃外圍賽的最新一次大軍名單。

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查頓辛祖未來有新位置？（Getty Images）

由於曼聯最近希望改善防守，轉踢3-5-2陣式，前線以卡雲尼或拉舒福特配合C朗拿度，中場就由般奴費南迪斯加上兩名防中與兩名翼衛，未有太多空間給予擔任翼鋒的辛祖發揮。

據外國傳媒報導，蘇帥有見及此，在近期練習中嘗試以辛祖改造成右翼衛，取代助攻能力被受質疑的右閘雲比沙卡。報道稱，預計此「大計」有機會在曼聯遇上對方死守時派上用場。

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曼聯帥位，Safe！（Getty Images）

不過有關計劃流出之後，未能獲得大部分球迷認同，有人指出曼聯花了超過7000萬鎊，最終竟換來一名右閘，更批評蘇斯克查在「殺死」一名能力排在世界前5的右翼。

有網民寫道，「這終於證明了曼聯教練團有多無能及無知」，「如果改造成真，蘇斯克查會成為比莫耶斯更可怕的『騙子』」。

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